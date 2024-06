La sala del Consiglio nazionale in una foto scattata il 28 febbraio scorso Keystone

Oggi il Nazionale (08.00-13.00) affronterà in apertura due interventi parlamentari della sua Commissione di politica estera che chiedono misure per sostenere la società civile iraniana e quella armena colpita dal conflitto scoppiato nel Nagorno Karabakh.

SDA

La Camera del popolo si esprimerà in seguito sul disegno del Consiglio federale concernente le misure di sgravio finanziario e amministrativo applicabili dal 2025. Al centro della proposta c'è la prevista riduzione del contributo federale all'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) per un totale di 1,25 miliardi di franchi tra il 2025 e il 2029. Secondo la maggioranza della Commissione delle finanze, la misura è necessaria per rispettare il freno all'indebitamento dei conti della Confederazione nel breve termine.

Al Consiglio degli Stati (08.15-13.00) si discuterà essenzialmente del messaggio sulla cultura per il periodo 2025-2028, un settore che dovrebbe poter contare su un budget di 987 milioni, 14 milioni in meno rispetto al progetto originario. Il Motivo? Le immancabili difficoltà finanziarie della Confederazione.

fc, ats