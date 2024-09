Una lunga giornata attende i consiglieri nazionali Keystone

Inizierà a Camere riunite la seduta odierna del Parlamento: l'Assemblea federale è chiamata a eleggere alcuni membri del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale.

Il Consiglio nazionale, che terrà anche una seduta pomeridiana, sarà poi chiamato a votare un credito di 246,9 milioni di franchi destinato allo sviluppo dello Swiss Government Cloud (SGC). Si tratta di una nuova infrastruttura cloud pubblica adeguata ai requisiti e alle esigenze della Confederazione.

Toccherà in seguito al messaggio sugli immobili civili della Confederazione per il 2024, nel quale il governo chiede al Parlamento tre crediti nell'ordine di 277,8 milioni di franchi. I principali progetti riguardano l'ampliamento del Centro delle collezioni di Affoltern am Albis (ZH) nonché il risanamento di una palestra a Macolin (BE).

La Camera del popolo esaminerà poi, a livello di divergenze, lo spinoso dossier che chiede l'abolizione dell'imposta sul valore locativo. Il Nazionale vorrebbe che la soppressione fosse effettiva non solo per le residenze principali, come chiesto dagli Stati, ma anche per quelle secondarie. La commissione preparatoria della Camera del popolo chiede sostanzialmente al plenum di confermare le decisioni precedentemente prese.

Il Consiglio nazionale affronterà in seguito un altro grosso dossier: il passaggio all'imposizione individuale dei coniugi, le cui discussioni sono iniziate lunedì di settimana scorsa. Con un solo voto di scarto (13 a 12), la Commissione dell'economia e dei tributi raccomanda di approvare sia l'iniziativa popolare «Per un'imposizione individuale a prescindere dallo stato civile», sia il controprogetto indiretto.

La principale novità della riforma è il passaggio all'imposizione individuale, che sarà effettivo a tutti e tre i livelli statali (federale, cantonale e comunale). Di conseguenza, se il progetto andrà a buon fine, i coniugi saranno tassati separatamente come le coppie non sposate. Dovranno quindi compilare due dichiarazioni d'imposta distinte.

Il Consiglio degli Stati (che dovrebbe riunirsi solo al mattino) affronterà in entrata, a livello di divergenze, il finanziamento della ricerca e dell'innovazione per il periodo 2025-2028. Dopo che ieri il Nazionale si è allineato ai «senatori» in merito all'aumento dei crediti per i due Politecnici federali (+50 milioni a 11,166 miliardi di franchi) nel dossier permangono ancora alcune divergenze a livello di formazione professionale e incoraggiamento alla formazione di nuovi medici di famiglia e di base.

All'ordine del giorno figura anche una modifica legislativa volta a fare in modo che i beneficiari di contributi di solidarietà cantonali o comunali, stanziati quale riparazione per misure coercitive o collocamenti coatti, non subiscano svantaggi finanziari. Tali contributi saranno equiparati a quelli versati dalla Confederazione.

Come ieri al Nazionale, nel menù odierno della Camera dei cantoni ci sono pure sessioni straordinarie che saranno dedicate all'asilo e alla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (CEDU) contro la Svizzera per violazione dei diritti umani in ambito ambientale.

