Il capo dell'UNRWA Philippe Lazzarini oggi a Ginevra prima di essere ascoltato dai parlamentari Keystone

Il capo dell'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi (UNRWA) Philippe Lazzarini spera che la Svizzera segua l'UE e gli Stati che hanno ripreso il loro sostegno all'organizzazione.

SDA

I finanziamenti sono garantiti fino alla fine di maggio, ha dichiarato dopo un'audizione davanti alla Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N).

«L'importante è che la Svizzera continui a essere il partner che è stato finora», ha dichiarato Lazzarini alla stampa elvetica dopo un'ora di discussione a Ginevra con i parlamentari. «Si tratta di un partenariato che risale a diversi decenni fa».

In seguito alle accuse di coinvolgimento di dodici dipendenti dell'agenzia dell'ONU nel massacro del 7 ottobre scorso in Israele, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non ha ancora versato il suo contributo annuale di 20 milioni di franchi. I servizi di Ignazio Cassis attendono le consultazioni con le commissioni parlamentari e il rapporto finale sulla revisione della «governance» dell'UNRWA, previsto per il 20 aprile.

La CPE-N non ha previsto un voto o una raccomandazione dopo l'audizione odierna.

mp, ats