Süssli doveva anche incontrare il capo di stato maggiore israeliano. Keystone

Il capo dell'esercito svizzero Thomas Süssli ha interrotto anticipatamente ieri la sua sua visita in Israele, sulla scia dei recenti avvenimenti che hanno interessato lo stato ebraico.

Nel frattempo la delegazione è rientrata nella Confederazione, ha indicato nella notte il Dipartimento federale delle difesa.

Secondo i programmi la visita, cominciata venerdì, sarebbe dovuta durare sino a oggi: in data odierna era fra l'altro previsto un incontro con il capo dello stato maggiore generale delle forze armate israeliane, tenente generale Herzi Halevi.

La visita di Süssli concerneva peraltro soprattutto la United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO), la missione delle Nazioni Unite che monitora il cessate il fuoco in Medio Oriente: per la prima volta gli osservatori militari dispiegati in loco saranno infatti guidati da un ufficiale elvetico.

ats