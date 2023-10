Le cassette della posta non verranno smantellate a vantaggio di quelle digitali. Keystone

Le tradizionali cassette della posta non verranno sostituite da quelle digitali.

Lo hanno affermato rappresentanti del Gigante giallo ai membri della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N), stando a quanto indica una nota odierna dei servizi parlamentari.

Durante un incontro con la commissione, è stato precisato che La Posta non vuole smantellare la rete di cassette delle lettere fisiche, ma garantire la libertà di scelta dei clienti e ampliare l’offerta nel quadro di una strategia di più ampio respiro.

Notizia emersa la scorsa settimana

La notizia che La Posta era intenzionata a sbarazzarsi della tradizionale cassetta postale a favore del recapito digitale della corrispondenza è stata pubblicata dalla SonntagsZeitung lo scorso finesettimana, suscitando un certo stupore, al pari della notizia di qualche settimana fa che il CEO, Roberto Cirillo, pensava di abolire l'obbligo di consegna dei giornali prima delle 12.30.

In un'intervista concessa al «Blick» lo scorso 20 di settembre, Cirillo sosteneva che la Posta vuole poter portare i giornali nelle cassette delle lettere più tardi, anche nel pomeriggio, perché comunque oggi tanti clienti non sono più in casa durante la pausa di metà giornata. «Il limite delle 12.30 per la consegna dei quotidiani dovrebbe essere eliminato», affermava il manager di Novazzano.

Interpellato su questo aspetto lo scorso 25 settembre dal consigliere nazionale Fabio Regazzi (Centro/TI), il Consiglio federale aveva preso tempo, dichiarando di voler attendere i risultati di uno studio prima di pronunciarsi in merito alle dichiarazioni di Cirillo.

cp, ats