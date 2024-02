Ignazio Cassis si è espresso oggi a New York (foto d'archivio). sda

Il consigliere federale Ignazio Cassis ha sottolineato oggi a New York l'«enormità» della sfida dello sminamento in Ucraina, a pochi mesi da una conferenza ministeriale sul tema a Ginevra. Quest'ultima affronterà in particolare gli effetti sulla sicurezza alimentare.

Gli effetti della contaminazione del territorio ucraino dopo due anni di conflitto «vanno ben oltre i suoi confini», ha dichiarato il ministro degli esteri in occasione di una conferenza alle Nazioni Unite sullo sminamento in Ucraina e le sue conseguenze sulla sicurezza alimentare organizzata dall'Italia, che presiede il Gruppo di sostegno allo sminamento umanitario (MASG) dell'ONU.

«Un aumento del 10% del prezzo del pane a New York o a Ginevra – ha rilevato – non ha lo stesso impatto che in un paese dove il reddito mediano è tra 1 e 2 dollari.»

Cassis ha poi annunciato che la prossima riunione preparatoria della conferenza prevista a Ginevra in ottobre si terrà in aprile a Kiev.

sn, ats