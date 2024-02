Nell'ultimo giorno del suo viaggio in Asia, il "ministro" degli esteri Ignazio Cassis (a sinistra) ha incontrato il suo omologo filippino Enrique Manalo a Manila. Keystone

Il capo della diplomazia elvetica Ignazio Cassis ha concluso oggi, giovedì, il suo viaggio in Asia con una visita nelle Filippine.

Con il suo omologo di Manila, Enrique Manalo, ha discusso soprattutto di promozione delle relazioni economiche bilaterali e dell'iniziativa della Confederazione di svolgere una conferenza di pace sull'Ucraina, un tema su cui Berna cerca soprattutto consensi tra i paesi vicini alla Russia, in particolare la Cina.

I due uomini di Stato hanno espresso l'auspicio di promuovere l'attuazione dell'accordo di libero scambio tra le Filippine e l'AELS (Associazione europea di libero scambio, di cui oltre alla Svizzera fanno parte Norvegia, Islanda e Liechtenstein), in vigore dal 2018.

«Le Filippine attraversano un processo di modernizzazione e crescita economica notevole. È importante sfruttare il potenziale offerto da questo sviluppo», ha dichiarato il consigliere federale, citato in un comunicato diramato in serata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Guerra in Ucraina nel menu filippino...

Le crisi planetarie e in particolare la guerra in Ucraina sono stati un secondo tema rilevante dei colloqui. Cassis ha spiegato il ruolo della Svizzera nel Consiglio di sicurezza dell'ONU e l'impegno in vista dell'organizzazione di una conferenza ad alto livello sulla pace in Ucraina. Sono inoltre state evocate le tensioni nel Mar Cinese Meridionale, che toccano direttamente le Filippine.

Le relazioni diplomatiche tra Berna e Manila hanno una lunga storia. Il consolato svizzero nella capitale filippina (oggi ambasciata), aperto nel 1862, ha costituito la prima rappresentanza svizzera in Asia. L'ultima visita di un membro del Consiglio federale nell'arcipelago risale al 2008 quando l'allora presidente della Confederazione Pascal Couchepin si recò a Manila.

Berna si è molto impegnata per la pace all'interno del paese. Dal 2014 al 2021, ha presieduto la Commissione per la giustizia transizionale e la riconciliazione, istituita per attuare l'accordo di pace nella regione semiautonoma del Bangsamoro, sull'isola di Mindanao.

... e dell'insieme del viaggio

Il viaggio di Cassis in India, Corea del Sud, Cina e Filippine è stata l'occasione per conoscere le posizioni di questi quattro paesi sulla guerra in Ucraina e sui possibili percorsi di pace. Dato il loro peso politico, soprattutto quello di Pechino anche per la sua vicinanza a Mosca, le opinioni di questi Stati sul conflitto in corso sono importanti in vista dell'organizzazione in Svizzera di una conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina.

Il viaggio è anche servito a promuovere gli interessi economici svizzeri in quest'area strategica dal punto di vista geopolitico.

ns, ats