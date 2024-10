Foto d'archivio Ti Press

L'agricoltura deve ricevere maggiore sostegno dalla Confederazione nel periodo tra il 2026 e il 2029.

Ne è convinta la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N), che ha raccomandata al plenum, di stretta misura, di aumentare i fondi per la promozione della produzione e dello smercio e per i pagamenti diretti.

In giugno il Consiglio federale aveva deciso di stanziare 13,8 miliardi di franchi per il settore nel quadriennio in questione, un importo inferiore di 230 milioni rispetto al periodo attuale. La differenza è dovuta ai tagli previsti dal governo nell'ambito del preventivo 2025.

