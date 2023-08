Il cancelliere della Confederazione Walter Thurnherr non si ripresenta per un nuovo mandato in dicembre. Keystone

Il Cancelliere della Confederazione Walter Thurnherr ha annunciato oggi le sue dimissioni. Eletto nel dicembre 2015, il 60enne non si ripresenterà in dicembre per un nuovo mandato. Lo ha detto lui stesso in una conferenza stampa.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Cancelliere della Confederazione Walter Thurnherr ha annunciato le sue dimissioni dopo 8 anni in carica.

Secondo lui la pandemia e la crisi del Credit Suisse hanno lasciato il segno nel Paese.

Anche se la situazione è migliore che in tante altre nazioni, in 34 anni nell'Amministrazione federale è cambiato lo spirito del Paese, che è passato dall'ottimismo al fatalismo.

L'UDC rivendica subito la carica di Cancelliere della Confederazione.

Walter Thurnherr, nato nel 1963 a Muri (AG) ed esponente del PPD (ora Alleanza del Centro), vanta una lunga esperienza nella diplomazia e nell'amministrazione federale.

È stato tra l'altro collaboratore degli ex consiglieri federali Flavio Cotti e Joseph Deiss.

Thurnherr davanti ai media ha specificato che le sue dimissioni non hanno nulla a che vedere con l'ambiente in Consiglio federale. «L'atmosfera è molto buona». Ma ha descritto l'attuale legislatura come «la peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale».

La pandemia e l'emergenza del Credit Suisse lasciano il segno

«Una crisi dopo l'altra», ha dichiarato Thurnherr, sottolineando che la «fase pandemica molto drammatica» e la presa a carico della situazione d'emergenza in cui si è trovato Credit Suisse hanno «lasciato il segno nel Paese».

Il Consiglio federale ha affrontato tutte queste crisi «in modo molto costruttivo e positivo». Questo è anche uno dei motivi per cui la Svizzera sta andando molto bene rispetto ad altri Paesi.

Lo spirito del Paese è cambiato

«Non abbiamo praticamente inflazione, abbiamo una bassa disoccupazione, opportunità di studio favorevoli e un buon sistema sanitario».

A differenza di 34 anni fa, quando è entrato nell'amministrazione federale, lo spirito del Paese è diverso: «C'era uno spirito di ottimismo che è stato sostituito da uno stato d'animo fatalista. Molti si sono rassegnati al fatto che la situazione non sta migliorando, ma peggiorando».

Thurnherr ha fatto appello alla società affinché si occupi di alcuni temi come le condizioni per l'equilibrio sociale, che devono rimanere garantite. Tuttavia, ha ammesso, la prospettiva dei prossimi decenni potrebbe rendere un po' scettici.

Eletto con ben 230 voti su 234

Prima di ricoprire la carica di cancelliere, ha ricoperto quella di segretario generale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), dell'allora Dipartimento federale dell'economia (DFE, ora DEFR), nonché del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

«Sarà un cancelliere competente e leale, capace di superare le frontiere linguistiche», aveva sostenuto l'allora capo del gruppo parlamentare del PPD Filippo Lombardi presentando la candidatura di Thurnherr all'Assemblea federale il 9 dicembre del 2015.

Era poi stato eletto cancelliere con 230 voti su 234 schede valide.

Nel dicembre del 2019 era stato riconfermato con 219 su 224 schede valide. Come tutto il collegio governativo, Thurnherr ha poi dovuto gestire la crisi del Covid, nonché le conseguenze della guerra in Ucraina e dell'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS.

«Il primo dei funzionari, non l'ottavo consigliere federale»

Sul sito internet dell'amministrazione federale, Thurnherr ha indicato di «non vedersi come l'ottavo consigliere federale, ma piuttosto come il primo dei funzionari».

«Il mio potere è limitato, anche se posso comunque esercitare una certa influenza. Posso mediare, dirigere, coordinare e fare proposte», ha aggiunto.

Il suo successore sarà rieletto il prossimo 13 dicembre assieme al successore del consigliere federale Alain Berset.

L'UDC rivendica subito il posto di Cancelliere

I partiti politici hanno reagito al suo annuncio tessendo lodi, ma anche avanzando ambizioni.

A mettere le mani avanti è in particolare l'UDC, che rivendica subito l'incarico di Cancelliere della Confederazione.

L'UDC, il più grande partito svizzero, non ha mai avuto un Cancelliere federale, ha scritto il capogruppo del partito Thomas Aeschi su X, ex Twitter.

Noch nie hat die grösste Partei der Schweiz, die @SVPch, den Bundeskanzler gestellt. Nach dem Rücktritt von #WalterThurnherr erhebt die SVP Anspruch auf diesen Sitz. Dies nachdem unsere Kandidatin, Nathalie Goumaz, 2007 nicht berücksichtigt wurde (07.203: https://t.co/1cl793FBh4) — Thomas Aeschi (@thomas_aeschi) August 16, 2023

Aeschi, membro del Consiglio nazionale per il canton Zugo, ha fatto riferimento alla candidatura fallita di Nathalie Falcone-Goumaz nel 2007.

All'epoca, la vodese era vicesegretaria generale del Dipartimento federale dell'economia (DFE). Quell'anno fu eletta vicecancelliera Corina Casanova del PPD, l'attuale Centro. La grigionese ha preceduto Thurnherr.

Markus Seiler, giova ricordare allora segretario generale del Dipartimento della difesa, della protezione civile e dello sport (DDPS), si candidò quell'anno senza successo per il PLR. L'allora capo dei servizi segreti federali è poi diventato segretario generale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Il PLR apprezza Thurnherr come voce importante in Consiglio federale

Per il presidente del gruppo parlamentare del PLR Thierry Burkart, l'uscente Walter Thurnherr è un cancelliere federale eccellente e una voce (consultiva) importante in Consiglio federale.

Il Consigliere di Stato argoviese ha ringraziato Thurnherr per i suoi decenni di servizio resi alla Svizzera e per la buona collaborazione.

Ich bedaure den Rücktritt von Walter Thurnherr. Er war ein hervorragender Bundeskanzler und eine wichtige (beratende) Stimme im BR. Danke für den jahrzehntelangen Dienst für unser Land und für die gute Zusammenarbeit, lieber ⁦⁦⁦@WThurnherr⁩ https://t.co/Iwv8cpPc5S — Thierry Burkart (@ThierryBurkart) August 16, 2023

Il PLR valuterà la scelta del successore di Thurnherr nel contesto del profilo professionale e delle elezioni per il rinnovo generale del Consiglio federale, ha annunciato il partito su X, ex Twitter.

Il Centro: «Thurnherr un uomo di dialogo»

Thurnherr raccoglie gli omaggi anche dell'Alleanza del Centro, che in una nota parla di un uomo di dialogo, ascolto e mediazione.

Nella riunione di fine mese, il gruppo parlamentare valuterà come procedere. Per l'Alleanza del Centro è chiaro che la carica di Cancelliere federale dovrebbe andare a una personalità integrativa che si impegni a combattere la crescente polarizzazione della società, afferma il capo del gruppo parlamentare Philipp Matthias Bregy (VS), citato nella nota.

I candidati dovranno lavorare per proteggere il funzionamento delle istituzioni e la democrazia diretta, come Thurnherr ha sempre dimostrato, prosegue il partito.

SDA / aru / pab