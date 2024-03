La stanza dove si riunisce il Consiglio federale, coadiuvato dai cancellieri per il disbrigo degli affari. Keystone

Rachel Salzmann (Alleanza del Centro) è la nuova vicecancelliera della Confederazione accanto ad André Simonazzi. Salzmann è stata nominata oggi dal Consiglio federale su proposta del cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi.

Nell'attesa della nomina odierna, il ticinese Jörg De Bernardi aveva assunto ad interim le veci di Rossi al momento dell'elezione di quest'ultimo lo scorso dicembre alla carica di Cancelliere della Confederazione al posto di Walter Thurnherr.

Rachel Salzmann entrerà in funzione il 1° luglio, precisa una nota governativa odierna. Nata l'8 dicembre 1981, originaria di Naters (VS), la nuova vicecancelliera dirige attualmente lo stato maggiore CEO della CSS Assicurazioni Malattia.

Salzmann ha lavorato anche al DATEC dal 2012 al 2018, negli ultimi quattro anni in qualità di collaboratrice personale dell'ex consigliera federale Doris Leuthard (Centro allora PPD). In seguito è passata alla Credit Suisse Energy Infrastructure Partners come responsabile dell'unità Public and Regulatory Affairs.

Salzmann ha conseguito un master in Business Administration con specializzazione in Public Management alla Scuola universitaria professionale di Berna e, nel 2007, una laurea in storia e scienze dei media e della comunicazione all'Università di Berna. Sposata, madre di due figli, è – come detto – membro dell'Alleanza del Centro.

Dopo l'entrata in funzione di Salzmann, de Bernardi non ritornerà al suo incarico originario di capo del Settore Risorse della Cancelleria federale, ma passerà al DFAE, dove assumerà la direzione della Divisione «Policy Planning» in seno alla Segreteria di Stato.

cp, ats