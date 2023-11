La Svizzera intende investire nei prossimi anni quasi 400 milioni per la digitalizzazione del sistema sanitario. Keystone

Nonostante la sua eccellenza, il sistema sanitario svizzero soffre di un ritardo in materia di digitalizzazione. Un ritardo che il Consiglio federale intende colmare lanciando il programma DigiSanté.

A tale scopo intende stanziare 392 milioni di franchi per il periodo 2025-2034 destinati alla realizzazione di una cinquantina di progetti.

Nel messaggio al parlamento adottato ieri, il governo sostiene che il sistema sanitario deve accelerare la sua digitalizzazione per migliorare l'efficienza, la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti.

Sebbene molti attori stiano già lavorando in larga misura con strumenti digitali, i vari sistemi e processi non sono sufficientemente coordinati e non comunicano fra loro. Concretamente, i dati non sempre fluiscono senza intoppi da un sistema all'altro. Di conseguenza, a volte è necessario ripetere test e analisi.

cp, ats