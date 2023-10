Spoglio delle schede nella città di Berna Keystone

Nel Canton Berna all'elezione per il Consiglio nazionale l'UDC ha soffiato un seggio al PLR, e il PS ai Verdi. Nessun cambiamento per gli altri partiti. La partecipazione è stata del 49.7%.

La perdita di un seggio da parte del PLR è una sorpresa. Secondo le proiezioni infatti i seggi andati a UDC e PS avrebbero dovuto entrambi essere stati ceduti dai Verdi. E così è sembrato per tutto il pomeriggio, fino a quando sono giunti i risultati della città di Berna, che hanno permesso di «salvare» un seggio ecologista.

Per i prossimi quattro anni, i 24 seggi bernesi alla Camera del popolo saranno quindi così ripartiti: 8 UDC, 5 PS, 3 Verdi, 3 PVL, 2 Centro, 1 PLR, 1 PEV, 1 UDF.

A livello di percentuali, l'UDC ottiene il 30,9%, in crescita di 0,9 punti rispetto alle elezioni federali di quattro anni fa. Da parte sua il PS fa segnare una crescita ancora maggiore: +3,9 punti, al 20,7%.

Malgrado una perdita di 2,8 punti, al 10,8%, i Verdi riescono a confermarsi terza forza politica del cantone. Sono ora tallonati dai Verdi liberali, che sono progrediti di 0,8 punti al 10,5%.

In calo invece i partiti tradizionali: il Centro perde 1,8 punti al 8,1% e il PLR lascia sul terreno 0,9 punti al 7,5%. Il PEV ottiene infine il 4,3% (+0,1) e l'UDF il 3,9% (+1,4).

Il miglior risultato in assoluto è stato fatto segnare da Werner Salzmann (UDC), che ha ottenuto 122'105 preferenze. Difficilmente però sederà al Nazionale, visto che ha buone possibilità di essere rieletto al Consiglio degli Stati.

Due consiglieri nazionali uscenti non sono stati rieletti. Si tratta di Natalie Imboden (Verdi) e Heinz Siegenthaler (Centro). Il posto di quest'ultimo è preso dal municipale di Berna Reto Nause. Il seggio perso in casa PLR è invece quello di Christa Markwalder, che non si è ripresentata.

Da notare anche che la parte francofona del canton Berna, che rappresenta circa il 10% della popolazione, sarà rappresentata da un solo consigliere nazionale, nella persona di Manfred Bühler (UDC). Quest'ultimo era già stato eletto nel 2015, ma nel 2019 aveva perso il seggio. Era tornato alla Camera del popolo quale subentrante di Albert Rösti, quando quest'ultimo è stato eletto in consiglio federale.

fc, ats