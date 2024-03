In particolare nelle regioni con importanti flussi di lavoratori frontalieri l'introduzione di corsie preferenziali utilizzabili solo da autoveicoli con più di un occupante sarebbe utile per diminuire il traffico Keystone

Un sistema di corsie preferenziali ai valichi di frontiera per favorire il «car pooling» (condivisione dell'auto) e quindi ridurre il traffico sulle strade ginevrine è fattibile.

Tuttavia non sono ancora state prese decisioni in merito alla sua possibile realizzazione. È quanto ha risposto oggi il capo del Dipartimento federale dei trasporti (DATEC), Albert Rösti, a un quesito posto oggi da Alex Farinelli (PLR/TI) all'Ora delle domande al Consiglio nazionale.

Il liberale-radicale ticinese aveva chiesto al consigliere federale a che punto fossero i progetti pilota sul «car pooling» che erano in corso nella regione di Ginevra, quali fossero le esperienze raccolte e come si intendesse procedere in questo ambito a livello federale.

Il progetto cantonale di una corsia speciale per coloro che condividono le auto a Thonex (GE) ha dimostrato che tale soluzione per ridurre il traffico è fattibile in linea di principio, ha precisato Rösti.

Il Consiglio federale, insieme al Cantone di Ginevra e alle autorità francesi, sta attualmente esaminando l'introduzione di una corsia per il «car pooling» al valico di frontiera di Bardonnex (GE).

Tuttavia, non sono ancora state prese decisioni in vista di una sua eventuale realizzazione, ha aggiunto.

mp, ats