La città vecchia di Friburgo Keystone

Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale, nel canton Friburgo l'Unione democratica di centro ha guadagnato un seggio a scapito dei socialisti.

UDC (+1) e Alleanza del Centro (invariato) dispongono ciascuno di due mandati, il PS (-1), i Verdi (invariato) e il PLR (invariato) di uno. La partecipazione è stata del 45,40%.

L'UDC manda a Berna l'uscente Pierre-André Page e il granconsigliere Nicolas Kolly. Gli eletti del Centro sono le uscenti Christine Bulliard-Marbach e Marie-France Roth Pasquier. Per il PLR accede alla Camera del popolo la granconsigliera Nadine Gobet, per i Verdi l'uscente Gerhard Andrey e per il PS l'uscente Valérie Piller Carrard.

Non viene dunque rieletta l'uscente socialista Ursula Schneider Schüttel, che aveva vissuto una situazione simile già alle elezioni federali del 2015. E già allora il suo seggio era finito nelle mani dell'UDC (di Pierre-André Page, che fu eletto assieme all'allora uscente Jean-François Rime). L'UDC perse poi il seggio di Rime quattro anni più tardi.

fc, ats