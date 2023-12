La consigliera federale Karin Keller-Sutter Keystone

Il Consiglio federale parte dal presupposto che la maggior parte dei Paesi dell'UE e dei Paesi industrializzati introdurrà il 1° gennaio 2024 l'imposizione minima per le grandi aziende, secondo il progetto dell'OCSE.

Tuttavia, sta aspettando fino all'ultimo momento per vedere se i Paesi concorrenti faranno lo stesso, ha annunciato oggi la ministra delle finanze Karin Keller-Sutter durante l'Ora delle domande al Nazionale.

Solo l'attuale Governo polacco non sta introducendo l'imposizione minima dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ha detto Keller-Sutter in risposta a un quesito del consigliere nazionale Thomas Matter (UDC/ZH). Trattandosi di una direttiva dell'UE, quest'ultima avvierà una procedura di infrazione contro la Polonia.

Nel caso dell'Irlanda e del Lussemburgo, l'introduzione è oggetto del dibattito sul bilancio nei rispettivi Parlamenti. Keller-Sutter ha poi aggiunto che la Spagna non introdurrà la tassazione minima prima della primavera a causa del nuovo governo. Il Consiglio federale deciderà quindi sull'entrata in vigore definitiva dell'imposizione minima OCSE entro la fine del 2024.

A metà novembre, la Commissione degli affari Economici del Consiglio degli Stati (CAG-S) ha raccomandato al Consiglio federale di esaminare se l'attuazione dell'imposizione minima OCSE non debba essere rinviata. Sta diventando evidente che un numero inferiore di Paesi rispetto al previsto è in grado di introdurre tale tassazione entro l'inizio del 2024. La CAG-S teme che la Svizzera sia svantaggiata in materia di imposizione degli utili delle grandi imprese.

Ampia maggioranza il 18 giugno scorso

Inoltre, l'OCSE ha adattato le linee guida dopo la votazione federale del 18 giugno, ha reso noto la CAG-S. Questa «mutata posizione di partenza» dovrebbe essere «presa in considerazione nell'interesse delle imprese in Svizzera». La commissione ha quindi raccomandato al Consiglio federale di considerare la possibilità di posticipare di un anno l'entrata in vigore dell'imposizione minima.

Nell'ambito della lotta globale contro i paradisi fiscali, 140 Paesi hanno concordato un'imposizione dell'utile dei grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale con un'aliquota minima del 15 %. Il 18 giugno scorso il popolo e i cantoni hanno accolto l'attuazione del progetto dell'OCSE con un'ampia maggioranza del 78,5%.

La nuova tassazione – che riguarda i grandi gruppi di imprese che realizzano un fatturato annuo di almeno 750 milioni di euro – avrebbe quindi potuto essere attuata già all'inizio del 2024. I lavori per una futura attuazione sono attualmente in corso in tutti i cantoni.

