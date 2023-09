L'obbligo sarà valevole solo per i grandi nuovi immobili Keystone

L'obbligo di installare pannelli solari sui tetti o le facciate varrà solo per i nuovi grandi edifici.

Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale allineandosi su questo punto agli Stati nel discutere la nuova Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili. Il suo scopo è aumentare la produzione di elettricità da fonti pulite.

L'obbligo sarà valevole solo per i grandi nuovi immobili, ossia quelli che hanno una superficie al suolo superiore a 300 metri quadrati, così come prevedono del resto le disposizioni urgenti – e quindi temporanee – in vigore dallo scorso anno.

Per quel che concerne l'installazione di pannelli solari sopra i posteggi, vista l'opposizione degli Stati, il Nazionale ha elaborato una soluzione di compromesso. Concretamente, l'emendamento prevede l'obbligo, a partire dal 2030, di coprire con tetti dotati di impianti solari i nuovi parcheggi all'aperto permanenti con una superficie superiore a 500 m2 e quelli già esistenti di almeno 1000 m2. La camera in prima lettura aveva proposto rispettivamente 250 e 500 m2.

Per quanto riguarda i deflussi minimi, altro argomento spinoso del dossier, il Nazionale ha proposto di rendere possibile un allentamento delle prescrizioni in materia di deflusso residuale per le centrali idroelettriche solo in caso di penuria. La decisione è stata presa con 122 voti contro 67.

Nicolò Paganini (Centro/AG) aveva da parte sua proposto una soluzione che si avvicinava a quella adottata dagli Stati (che considera anche il raggiungimento degli obiettivi di produzione).

Il dossier torna al Consiglio degli Stati.

