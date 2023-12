Il consigliere nazionale Alex Farinelli (PLR/TI) Keystone

L'impegno richiesto per fare passare un treno passeggeri al giorno in settimana nel tunnel di base del San Gottardo sarebbe notevole.

Per aprire la tratta a un treno per pendolari, il cantiere nella galleria dovrebbe infatti essere chiuso per un periodo di tempo sufficiente prima e dopo il passaggio.

È quanto si legge nella risposta scritta del Dipartimento federale dei trasporti (DATEC) a un quesito posto oggi da Alex Farinelli (PLR/TI) all'Ora delle domande alla Camera del popolo.

Il liberale-radicale ticinese aveva chiesto ai servizi del consigliere federale Albert Rösti quali misure potessero essere intraprese, dal profilo legale e organizzativo, per fare in modo che anche in settimana, almeno la mattina e la sera, potessero circolare regolarmente alcuni treni passeggeri nella galleria e non solo quelli merci come avviene attualmente.

Nei week-end invece è possibile, ecco perché

Questa interruzione ritarderebbe notevolmente i lavori di riparazione, ha aggiunto il DATEC. Le FFS hanno quindi dovuto soppesare tra il traffico merci, il cantiere e il traffico passeggeri.

Nei fine settimana circolano meno treni merci e i lavori di riparazione sono limitati. Per questo motivo possono circolare alcuni treni passeggeri.

Il Consiglio federale, si legge ancora nella risposta, comprende il desiderio di avere treni passeggeri giornalieri attraverso la galleria di base del San Gottardo. Ma il motivo per cui non possono ancora esserci è legato al traffico merci e ai lavori di riparazione.

No all'apertura anticipata del Passo

Rispondendo a un altro quesito di Farinelli, il Consiglio federale ha affermato per iscritto che non vede la possibilità a breve termine di aprire prima la strada del Passo del Gottardo per migliorare l'accessibilità al Ticino dopo la diminuita capacità di transito delle persone nel tunnel ferroviario di base.

Farinelli aveva chiesto ai servizi di Albert Rösti quali misure potessero essere messe in atto dalla Confederazione per garantire un'apertura anticipata della strada del passo del San Gottardo, in particolare in relazione ai periodi di grande traffico dovuti alle vacanze scolastiche.

La strada del Passo del San Gottardo viene chiusa il più tardi possibile in autunno e aperta il più presto possibile in primavera, si legge nella risposta scritta del DATEC. La tempistica della chiusura o dell'apertura è determinata dalla valutazione del rischio posto dai pericoli naturali e dalla necessità di garantire la sicurezza stradale.

Per ottenere una riduzione del periodo di chiusura dagli attuali 210 a 150 giorni all'anno, sarebbe necessario investire almeno 300 milioni di franchi nella costruzione di gallerie e paravalanghe supplementari. La realizzazione di queste strutture richiederebbe però diversi anni.

mp, ats