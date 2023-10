Una confezione di pastiglie allo Iodio. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Su incarico della Farmacia dell'esercito, la Posta distribuisce compresse di iodio a tutte le famiglie, le aziende e le istituzioni pubbliche nel raggio di 50 chilometri dalle centrali nucleari svizzere. Si ricorda che a tutte le persone di età superiore ai 45 anni l'assunzione di siffatte pastiglie non è raccomandata.

Le compresse di iodio, che vengono distribuite a 5 milioni di cittadini in 779 comuni di 12 cantoni, dovrebbero essere assunte in caso di incidente in una centrale nucleare con fuoriuscita di radiazioni. Le autorità informeranno sul momento giusto per assumere le compresse con ioduro di potassio in caso di emergenza.

L'esperienza ha dimostrato che le compresse di iodio sono particolarmente efficaci per le persone fino a 45 anni e potrebbero proteggere i bambini a partire dai due mesi di età dal tumore alla tiroide, hanno dichiarato oggi a Soletta i rappresentanti dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Il rischio di sviluppare il cancro alla tiroide diminuisce drasticamente con l'età e parallelamente si accentua il rischio di effetti collaterali gravi, ad esempio nel caso di iperfunzioni tiroidee innescate dallo iodio.

Le nuove compresse di iodio sostituiscono le confezioni distribuite nel 2014, le cui vecchie compresse, che presto scadranno, saranno riciclate e lo iodio recuperato per altri usi.

Poiché la centrale nucleare di Mühleberg (BE) è stata chiusa nel frattempo, l'area in cui le pastiglie verranno distribuite è stata ridotta. Le centrali nucleari attive in Svizzera si trovano a Gösgen (SO), Döttingen (AG) (Beznau I/II) e Leibstadt (AG).

roch, ats