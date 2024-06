Bagno di folla in Vallese per il Consiglio federale. Keystone

Il Consiglio federale ha iniziato oggi la sua gita annuale di due giorni, che questa volta si svolge nelle terre vallesane della presidente della Confederazione Viola Amherd.

SDA

I sette saggi hanno viaggiato questa mattina fino a Sion in treno, per poi continuare l'avventura in direzione Briga.

«Siamo felici di condividere questo momento di convivialità con voi», ha detto Amherd al centinaio di persone accorse ad accogliere l'esecutivo nel centro di Sion sotto un sole estivo. Questa gita è l'occasione di «rafforzare i legami fra i membri del governo ma anche con la popolazione».

«È un vero piacere e un onore accogliere il Consiglio federale in Vallese», ha risposto il presidente del Consiglio di Stato Franz Ruppen. Dopo i discorsi, foto, selfie e strette di mano si sono susseguiti al suono di due violini, mentre donne in costumi tradizionali servivano l'aperitivo.

All'incontro erano presenti delegazioni del governo cantonale, del legislativo e di vari comuni.

zd, ats