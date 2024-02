L'iniziativa dell'UDC vuole impedire che la Svizzera tocchi quota 10 milioni di persone prima del 2050. Keystone

Stando al consigliere nazionale Thomas Matter (ZH), l'UDC ha raccolto le firme necessarie per la sua iniziativa contro una popolazione svizzera da 10 milioni di persone, lanciata lo scorso luglio.

«L'iniziativa è pronta», ha dichiarato Matter in un'intervista pubblicata oggi dal Blick. «Abbiamo raccolto circa 110'000 firme valide ed ora aspettiamo che le sezioni ci restituiscano al più presto quelle rimanenti».

Secondo il quotidiano zurighese, il partito borghese intende depositare le firme con largo anticipo già a fine marzo o ad inizio aprile. La scadenza è infatti fissata al 4 gennaio 2025.

L'iniziativa popolare «No a una Svizzera da 10 milioni!» (Iniziativa per la sostenibilità) chiede di integrare nella Costituzione federale un nuovo articolo inerente lo «sviluppo demografico sostenibile».

Qualora venisse accettata, la popolazione residente permanente in Svizzera non potrebbe superare i dieci milioni di abitanti entro il 2050 e il Consiglio federale sarebbe forzato a prendere misure in materia d'asilo una volta superati i 9,5 milioni.

daoe, ats