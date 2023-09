La Svizzera partecipa al Partenariato per la pace (PPP) della NATO dal 1996. (Foto archivio) Keystone

Per rafforzare la propria cooperazione internazionale in materia di politica di sicurezza, la Confederazione e la NATO hanno fissato nuovi obiettivi comuni per il futuro.

La Svizzera e l'Alleanza atlantica hanno consolidato così la loro cooperazione per il 2023 e il 2024 in un documento giuridicamente non vincolante intitolato «Individually Tailored Partnership Programme» (ITPP), ha fatto sapere oggi il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) in un comunicato.

Quanto sancito rientra nel quadro del Partenariato per la pace (PPP), al quale la Confederazione partecipa dal 1996, e contribuisce a concretizzare l'intenzione del Consiglio federale di rafforzare la cooperazione internazionale in materia di politica di sicurezza, prosegue la nota.

Il PPP è un programma di cooperazione bilaterale tra la l'Alleanza e i suoi partner associati e Permette agli Stati partner, come la Svizzera, di perseguire una cooperazione su misura con la NATO in materia di politica di sicurezza e di difesa.

L'ITPP che copre il biennio 2023-2024 definisce gli obiettivi -nel rispetto della neutralità – della cooperazione e formula traguardi generali come il proseguimento del dialogo politico e più specificamente lo sviluppo della cooperazione negli ambiti delle nuove tecnologie e dell'innovazione, della resilienza, del promovimento delle donne, della pace e della sicurezza (WPS), del disarmo e della non proliferazione come pure della ciberdifesa.

Stando al DDPS, molti di questi obiettivi mirano a rafforzare l'interoperabilità, ad esempio per le Forze aeree o per i sistemi di comunicazione.

Si prevede inoltre di rafforzare la partecipazione della Svizzera ai centri di eccellenza della NATO e di inviare ufficiali di stato maggiore nelle strutture dell'Alleanza.

daoe, ats