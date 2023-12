Sostanziale soddisfazione da parte della Confederazione per l'esito della conferenza dell'Onu sui mutamenti climatici. Keystone

La Confederazione accoglie con favore il consenso raggiunto sull'uscita progressiva dalle energie fossili entro il 2050 alla Conferenza delle parti sui cambiamenti climatici (COP28) di Dubai (Emirati arabi uniti).

Berna saluta anche l'adozione di una valutazione intermedia dell'operato degli Stati con raccomandazioni per il mantenimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi, indica oggi in un comunicato l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

La formulazione scelta alla COP28 autorizza anche l'uso di tecnologie di cattura e stoccaggio del CO2, osserva l'UFAM. La Svizzera si impegnerà affinché queste tecnologie vengano utilizzate solo per le emissioni difficilmente evitabili.

La Confederazione è soddisfatta anche perché alla conferenza emiratina sono state definite regole per la gestione del fondo per compensare perdite e danni legati al mutamento climatico. Il fondo è destinato a sostenere i paesi più poveri e quelli particolarmente colpiti dal riscaldamento globale, ricorda l'UFAM, sottolineando che Berna contribuisce al finanziamento di iniziative per lenire catastrofi dovute ai mutamenti climatici anche con capitali versati in una rete di istituzioni dell'Onu e di organizzazioni non governative.

miho, ats