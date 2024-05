Le autorità doganali tedesche non interromperanno i controlli al confine con la Svizzera. Immagine: Keystone/dpa/Friso Gentsch

Numerosi cambiamenti sono in arrivo in Svizzera a giugno. blue News fornisce una panoramica.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Con il 1 giugno 2024 in Svizzera sono previsti cambiamenti e adeguamenti.

In particolare, entrano in vigore importanti riforme nel settore dell'asilo.

I controlli al confine con la Germania saranno estesi.

Anche il tasso d'interesse di riferimento potrebbe essere abbassato. Mostra di più

Da sabato 1 giugno 2024 in Svizzera cambieranno numerose leggi e regolamenti. Ad esempio, nel settore dell'asilo. Ci saranno anche modifiche alle dogane e al tasso d'interesse di riferimento.

blue News offre una panoramica di tutti gli adeguamenti da conoscere a partire da giugno.

I residenti temporanei potranno trasferirsi più facilmente

Il 1° giugno entreranno in vigore in Svizzera diversi emendamenti alle leggi e alle ordinanze in materia di asilo. Esse mirano a migliorare la situazione occupazionale e abitativa dei rifugiati, la formazione dei migranti privi di documenti e il sostegno federale ai centri di accoglienza cantonali.

Dal 1° giugno, le persone ammesse temporaneamente potranno trasferire più facilmente il loro domicilio in un altro Cantone se vi lavorano. Il cambiamento sarà attuato modificando la legge sugli stranieri e l'integrazione (LStrI).

Secondo il Consiglio federale, è necessario specificare che non è ragionevole aspettarsi che coloro che desiderano trasferirsi rimangano nel loro cantone di residenza.

Secondo la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM), ciò avviene se il viaggio per andare al lavoro dura più di 90 minuti, se il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici o è difficile da raggiungere, o se devono essere svolti incarichi di lavoro a breve termine.

L'obbligo di registrazione dell'attività lavorativa viene cancellato nel settore dell'asilo.

Inoltre, nel settore dell'asilo entreranno in vigore due modifiche all'ordinanza: in primo luogo, dal 1° giugno sarà abolito l'obbligo di ottenere un'autorizzazione per il lavoro autonomo o subordinato per le persone con un permesso di rigore.

In secondo luogo, l'obbligo di registrarsi per l'attività lavorativa sarà cancellato per le persone ammesse temporaneamente, i rifugiati e gli apolidi.

Tuttavia, quest'ultimo si applicherà solo se serve per l'integrazione o la reintegrazione professionale e se il salario mensile lordo della persona non supera i 600 franchi.

Secondo il Consiglio federale, le persone che frequentano un programma di preparazione alla formazione professionale di base saranno generalmente esentate dall'obbligo di registrazione a partire dal 1° giugno.

Secondo l'Esecutivo, la revisione della norma adottata dall'Assemblea federale prevede anche restrizioni ai viaggi all'estero per le persone ammesse temporaneamente, i richiedenti asilo e le persone con status di protezione S, ma saranno attuate in un secondo momento.

Ciò è dovuto alla prima attivazione dello status di protezione S e alla contemporanea decisione del Consiglio federale del marzo 2022 di concedere la libertà di viaggiare ai rifugiati provenienti dall'Ucraina.

La formazione per le persone prive di regolare permesso di soggiorno diventerà più semplice

Grazie a un'ulteriore modifica dell'ordinanza, dal 1° giugno i richiedenti asilo respinti e i giovani migranti privi di documenti potranno completare più facilmente la formazione professionale.

In futuro, per poter presentare una domanda di formazione professionale di rigore, gli interessati dovranno aver frequentato la scuola dell'obbligo in Svizzera solo per due anni, invece dei precedenti cinque. Inoltre, il termine per la presentazione di tale domanda è stato esteso da uno a due anni.

Le persone prive di un regolare permesso di soggiorno in Svizzera e i richiedenti asilo respinti hanno potuto completare i programmi di formazione dal 2013. Il Parlamento però ha ritenuto che i criteri di accesso fossero troppo rigidi.

Inoltre, dal 1° giugno, l'Esecutivo può contribuire ai costi operativi per la detenzione a breve termine di persone in un centro di partenza cantonale per un periodo di tempo limitato.

Ciò avviene se in una regione di confine svizzera si registra un numero eccezionalmente elevato di attraversamenti illegali delle frontiere e di controlli d'identità. La tariffa forfettaria giornaliera per persona ospitata ammonta a un massimo di 100 franchi.

La relativa modifica della norma è stata approvata dal Parlamento nel dicembre 2022. Il Consiglio federale ha adottato le disposizioni esecutive necessarie per l'attuazione nell'ordinanza sull'esecuzione degli allontanamenti e delle espulsioni e sull'espulsione degli stranieri all'inizio di maggio 2024.

La Germania estende i controlli al confine svizzero

La Germania continuerà a effettuare controlli al confine con la Svizzera. Questo rafforzerà la lotta al traffico di esseri umani e limiterà l'immigrazione irregolare. La polizia federale potrà così «continuare a impiegare in modo flessibile l'intera gamma di misure di polizia di frontiera fisse e mobili», ha spiegato la ministra dell'Interno tedesco Nancy Faeser.

I controlli sarebbero dovuti terminare il 15 giugno. Mercoledì pomeriggio è stato annunciato che continueranno fino a dicembre.

La Faeser aveva introdotto controlli stazionari temporanei in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Svizzera a metà ottobre, in risposta al forte aumento del numero di rifugiati. Da allora sono stati rilevati oltre 20.000 ingressi non autorizzati.

Autostrada A1 parzialmente chiusa

All'inizio di giugno, jet da combattimento F/A-18 atterreranno e decolleranno sull'autostrada A1 tra Payerne e Avenches, nel Canton Vaud. L'esercitazione avrà luogo il 5 giugno. Ma, non ci sono più punti liberi per gli osservatori: l'area sarà delimitata su larga scala.

Nello specifico, si tratta dell'esercitazione «Alpha Uno», come scrive il Dipartimento della Difesa (DDPS) su Internet. Le Forze aeree dispongono di tre aeroporti, a Payerne, Emmen (LU) e Meiringen nell'Oberland bernese. Questa concentrazione in pochi luoghi la rende vulnerabile.

Alla fine di gennaio, il Consiglio federale ha autorizzato la chiusura dell'autostrada A1 per l'esercitazione con gli F/A-18. L'obiettivo è quello di testare il funzionamento dell'aeroporto, nonché di testare ed espandere la capacità di decentralizzazione. Per decentramento si intende la capacità di distribuire persone e attrezzature in tutto il Paese nel più breve tempo possibile.

Il tasso di interesse di riferimento potrebbe scendere

Il capo della Bundesbank tedesca, Joachim Nagel, si aspetta una svolta nei tassi d'interesse della Banca Centrale Europea (BCE) a giugno - ma forse solo un passo per il momento.

Un primo taglio dei tassi di interesse non può essere utilizzato come base per una «sorta di pilota automatico», in cui il prossimo taglio dei tassi deve seguire immediatamente. «Non vorrei ipotizzarlo per ora». Non si deve affrettare nulla e non si devono mettere a repentaglio gli sviluppi.

Nella riunione del Consiglio direttivo della BCE del 6 giugno, un primo taglio dei tassi di interesse è ora considerato probabile.

La situazione è diversa in Svizzera. Qui non è ancora chiaro se ci saranno ulteriori tagli dei tassi di interesse. Gli analisti di UBS prevedono che la Banca nazionale svizzera (BNS) potrebbe abbassare il tasso d'interesse di riferimento all'1,25%.

Altri analisti ritengono che la BNS potrebbe lasciare il tasso di riferimento invariato all'1,5%.

Con materiale di SDA