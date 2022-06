COSAS chiede la formazione di recupero per adulti

Il logo della COSAS (archivio) Keystone

Un attestato professionale è la migliore prevenzione contro la povertà e la dipendenza dall'aiuto sociale.

Ne è convinta la Conferenza svizzera delle istituzioni d'azione sociale (COSAS), che in una nota odierna chiede una promozione su larga scala della formazione di recupero per gli adulti.

Attualmente chi intende recuperare una formazione professionale iniziale, è confrontato con numerosi ostacoli. Basandosi su uno studio della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSUP), la COSAS propone ora di aumentare del 50% il numero di diplomi di grado secondario II per gli adulti ultra 25enni nell'arco di cinque anni, per un totale di 15'000 attestati all'anno.

Si tratta di fornire un contributo significativo al raggiungimento dell'obiettivo della politica di formazione secondo la quale il 95% degli adulti dovrebbe possedere un diploma di grado secondario II, si legge nel comunicato.

Per pervenire a tal fine, occorre però collaborare con la Confederazione, i cantoni, le assicurazioni sociali e gli ambienti economici e mettere a disposizione misure di accompagnamento congiunte, scrive ancora la COSAS, precisando come lo studio della CSUP abbia mostrato le lacune di finanziamento per i costi indiretti e diretti alla formazione.

mp, ats