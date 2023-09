Il mosaico svelato oggi va a occupare uno spazio rimasto vuoto per 120 anni. Keystone

In occasione dei festeggiamenti per il 175esimo anniversario della Costituzione, oggi alle 18.48 in punto – per ricordare quel 12 settembre 1848 quando il testo venne adottato – è stata inaugurata l'opera d'arte «Tilo», che adornerà il timpano di Palazzo federale.

Tra gli spettatori numerosi parlamentari, così come la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider. Gli artisti che hanno realizzato l'opera si chiamano Renée Levi e Marcel Schmid. Essa è composta da 246 lastre in ceramica che riflettono in modo diverso a seconda dell'incidenza della luce e che rappresentano i 200 seggi del Consiglio nazionale e i 46 del Consiglio degli Stati. Chi la guarda ha l'illusione di un leggero movimento.

Il timpano, ovvero la parete triangolare tra le cornici inclinate e quella orizzontale sopra l'entrata dell'edificio che ospita il parlamento, è rimasto vuoto per 120 anni, ma ora riceverà questa decorazione contemporanea. Il nome del mosaico è un omaggio alla neocastellana Tilo Frey (1923-2008), una tra le prime consigliere nazionali donne ad essere elette a seguito del suffragio universale nel 1971, nonché prima deputata di colore.

«Oggi, in un momento in cui la democrazia è minacciata in numerose regioni del mondo, possiamo essere fieri di una Costituzione che rispetta la dignità umana, protegge dalla discriminazione, rafforza le pari opportunità, la diversità, la tolleranza e la libertà», ha scritto su X Baume-Schneider.

Il 12 settembre 1848 la Confederazione adottò la propria Costituzione. La Svizzera si trasformò in uno Stato federale, diventando la prima democrazia stabile in Europa. I 175 anni del testo sono stati celebrati oggi anche in parlamento, con i dibattiti della sessione autunnale interrotti per lasciar spazio a discorsi, intervalli musicali e siparietti comici.

bt, ats