Ancora in crescita il traffico aereo Keystone

Il volume del traffico aereo ha continuato a crescere in Svizzera nel 2023, facendo segnare un aumento del 5,1% rispetto all'anno precedente. Il dato resta comunque ancora inferiore del 7,6% rispetto al livello del 2019, prima della pandemia, rende noto oggi Skyguide.

La crescita – dovuta in gran parte alla partenza per le vacanze – è stata superiore alla media nazionale sia all'aeroporto di Ginevra (+6,6% rispetto al 2022) che a quello di Zurigo (+15,1%), prosegue l'azienda, aggiungendo che la puntualità dei voli civili da lei controllati è stata «molto alta», con il 97,7% dei voli in orario.

Lo scorso anno ha chiuso in positivo anche sotto il profilo finanziario per Skyguide, società di cui la Confederazione Svizzera detiene la maggioranza. Il risultato operativo è cresciuto del 9,5%, raggiungendo i 530 milioni di franchi.

Il dato è però inferiore alle aspettative, spiega il controllore nella sua nota, soprattutto perché i livelli di traffico si sono ripresi meno rapidamente del previsto. Un altro fattore che spiega il risultato inferiore alle attese è la migrazione in corso del sistema verso una nuova infrastruttura tecnica.

Il vecchio sistema non è completamente fuori servizio, ma questo doppio funzionamento comporta costi maggiori, osserva Skyguide. Aumenta inoltre il rischio di errori: dall'inizio del 2023 a oggi, ci sono stati tre incidenti che hanno interrotto il traffico aereo all'aeroporto di Zurigo, senza comunque compromettere la sicurezza, secondo l'azienda.

mh, ats