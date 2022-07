Circa 400 persone manifestano per i cristiani perseguitati del mondo

Diverse centinaia di persone hanno ricordato le vittime delle violenze contro i cristiani. Keystone

Circa 400 persone sono scese in piazza oggi, sabato a Berna per manifestare contro la persecuzione di cristiani nel mondo. La dimostrazione è stata organizzata dal gruppo di lavoro per la libertà religiosa dell'Alleanza evangelica svizzera (AES).

I partecipanti si sono riuniti in cerchio sulla Piazza federale attorno a numerose croci che simboleggiavano una fossa comune. Secondo i promotori dell'evento l'anno scorso circa 5800 cristiani sono stati uccisi in tutto il pianeta a causa della loro fede. I perseguitati sarebbero circa 360 milioni.

Il loro numero è triplicato negli ultimi dodici anni, ha affermato un oratore: se si continuerà di questo passo più di un miliardo di cristiani saranno presto perseguitati. Sotto accusa vi sono in particolare l'Iran, la Cina e i talebani afghani.

I dimostranti hanno invitato il mondo politico ad agire, hanno chiesto ai media di concentrare l'attenzione sul problema e hanno esortato la società di non essere indifferente rispetto alle situazioni denunciate. I partecipanti hanno anche deposto rose ai piedi delle croci di legno e si sono inginocchiati accanto ad esse, cantando e pregando.

