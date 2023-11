Ginevra: agli Stati Poggia (MCG) e Sommaruga (PS), fuori Mazzone, che lascia la politica in lacrime

Colpo di scena oggi a Ginevra nel secondo turno delle elezioni per il Consiglio degli Stati: sono stati eletti Mauro Poggia (MCG) e l'uscente Carlo Sommaruga (PS). Nulla da fare per l'altra uscente, la verde Lisa Mazzone. Quarta l'UDC Céline Amaudruz.

Consiglieri algi Stati di Ginevra 2023 Il socialista Carlo Sommaruga, (a sinistra) e Mauro Poggia del Mouvement des citoyens genevois (MCG) formano la nuova coppia di cinsiglieri agli Stati del canton Ginevra. Immagine: KEYSTONE Lisa Mazzone, non rieletta, annuncia, non senza avere gli occhi lucidi dall'emozione, di ritirarsi dalla politica. Immagine: KEYSTONE

Mauro Poggia ha rafforzato il suo vantaggio rispetto al primo turno del 22 ottobre, con 55'317 voti. Carlo Sommaruga ha raccolto 46'423 preferenze , mentre Mazzone circa un migliaio di meno (45'300 voti).

Lisa Mazzone, ecologista giunta terza oggi con circa un migliaio di voti in meno (45'300) rispetto al collega socialista, getta la spugna.

Annunciando il suo ritiro dalla politica, la «senatrice» uscente ha detto: «metterò in pratica le mie convinzioni altrove, in altri modi». La 35enne non ha nascosto le lacrime al suo arrivo in rue de l'Hôtel-de-Ville.

«Saremo rappresentati da due uomini di 64 anni. È una scelta che Ginevra ha fatto, e non posso che rammaricarmene», ha dichiarato l'ecologista ai microfoni di Léman Bleu.

Ha aggiunto che se fosse stata rieletta, avrebbe presieduto il Consiglio degli Stati: «È un'occasione persa per Ginevra.

Al quarto posto l'UDC Céline Amaudruz, staccata di circa 4.000 preferenze. L'alleanza con l'MCG di Mauro Poggia non ha quindi dato i frutti sperati.

