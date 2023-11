Mauro Poggia collaborerà col gruppo UDC al Consiglio degli Stati. Keystone

Dopo il «no, grazie» del Centro, non rimaneva altra alternativa al «senatore» Mauro Poggia che sedere nel gruppo UDC al Consiglio degli Stati.

Un accordo con l'UDC in tal senso è stato raggiunto oggi, ha detto lo stesso esponente del Mouvement Citoyens Genevois (MCG) a Keystone-ATS, confermando una notizia diffusa dall'emittente Léman Bleu. Poggia ha però precisato che manterrà la sua libertà d'azione.

«Il gruppo UDC al Consiglio degli Stati mi permette di collaborare con esso senza esservi integrato», ha sottolineato l'ex consigliere di Stato ginevrino, che ha ringraziato i democentristi per l'"apertura mentale» dimostrata.

«A un certo punto è stato necessario cercare il giusto equilibrio per svolgere un lavoro efficace in Parlamento e rassicurare il mio elettorato che non condivide tutte le idee dell'UDC», ha aggiunto Poggia, che al secondo turno delle elezioni federali ha scalzato dalla Camera dei cantoni nientemeno che l'ecologista Lisa Mazzone, da otto anni a Berna.

Venerdì scorso, il gruppo del Centro, esprimendosi davanti ai media ha deciso di non volerne sapere di Poggia, alla luce delle posizioni molto diverse su svariati temi. Tra l'altro, due esponenti del MCG eletti al Consiglio nazionale avevano già integrato il gruppo UDC alla Camera del popolo. Il regolamento parlamentare prevede, tra l'altro, che esponenti di uno stesso partito non possano integrare due gruppi diversi.

