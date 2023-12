Finanziamento degli asili nido per i genitori che aumentano la percentuale di occupazione Keystone

Severin Moser, presidente dell'Unione svizzera degli imprenditori (USI) si dice favorevole all'estensione dei finanziamenti pubblici per gli asili nido. Ma «chi chiede un sostegno per gli asili nido deve anche lavorare di più», aggiunge.

«Una coppia che lavora solo al 120% non dovrebbe poter mandare il proprio figlio all'asilo nido cinque giorni alla settimana a spese dello Stato», ha dichiarato Moser in un'intervista pubblicata oggi dai giornali in lingua tedesca del gruppo Tamedia.

L'obiettivo del finanziamento pubblico degli asili nido dovrebbe essere quello di consentire ai genitori di rimanere nel mercato del lavoro, sottolinea Moser, che respinge un maggiore impegno dei datori di lavoro nel finanziamento dell'assistenza all'infanzia.

«L'assistenza all'infanzia è un compito dello Stato», sottolinea, aggiungendo che «per la scuola e l'asilo è così da molto tempo». «Se riusciamo a mantenere più persone nel mondo del lavoro, queste pagheranno più tasse, che a loro volta finanzieranno i nuovi posti negli asili nido creati», ha aggiunto Moser.

falu, ats