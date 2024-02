Il futuro nuovo presidente dell'UDC ha dichiarato in un'intervista che il cambiamento climatico ha anche dei vantaggi per gli agricoltori svizzeri. Due esperti sono in netto disaccordo, così come il più grande agricoltore del Paese.

Marcel Dettling dovrebbe essere eletto nuovo presidente dell'UDC durante l'assemblea dei delegati che si terrà alla fine di marzo. Solo l'agricoltore di Svitto è in corsa per la carica. In un'intervista al quotidiano «NZZ am Sonntag», ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto scuotere la testa ai social media... e non solo.

Dettling ha affermato che il cambiamento climatico avrebbe persino dei vantaggi per l'agricoltura.

«Dal mio punto di vista, questa affermazione non è vera», replica Hansueli Dierauer al programma «Morgenmagazin» della radio svizzera. Il problema principale è che l'acqua sta diventando un bene scarso, spiega l'esperto dell'Istituto di ricerca sull'agricoltura biologica (Fibl). «Con la crescente siccità, si prospetta una catastrofe», avverte Dierauer.

«Questa affermazione non può essere generalizzata»

Anche il presidente dell'Associazione degli agricoltori non è d'accordo con Dettling. Markus Ritter afferma: «Ci sono zone in cui le rese aumenteranno, ma per molte altre aree non sarà più facile. Questa affermazione non può quindi essere generalizzata».

Ritter concorda con l'affermazione di Dettling secondo cui gli agricoltori devono adattarsi ai cambiamenti climatici: «La sfida più grande è rappresentata dalle risorse finanziarie».

Anche Reto Knutti, uno dei principali ricercatori svizzeri sul clima, non è d'accordo con Dettling. «L'affermazione che il riscaldamento globale non è negativo per gli agricoltori è in gran parte falsa», ha dichiarato a SRF.

L'aumento della temperatura porta a una crescita più rapida delle piante. Ma, oltre un certo livello, diventa troppo caldo per alcune di loro. «A un certo punto le patate, per esempio, smettono di crescere».

È già tutto troppo tardi?

Dettling infastidisce anche con un'altra affermazione. Il futuro leader dell'UDC ritiene che non abbia senso discutere se il cambiamento climatico sia positivo o negativo, perché in ogni caso non può più essere fermato.

Ma il ricercatore dell'ETH Knutti non è d'accordo. È vero, spiega, che il cambiamento climatico non può più essere invertito, ma «quelli a venire saranno determinati interamente dalle emissioni future. Quindi, se fermassimo oggi le emissioni di CO₂ a livello mondiale, potremmo limitare il cambiamento climatico al livello attuale».