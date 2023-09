La direttrice dell'organo mantello H+ pensa a una cassa malati unica

La direttrice di H+ Anne-Genevieve Buetikofer. (foto d'archivio) Keystone

Anne-Geneviève Bütikofer, direttrice di H+, l'organizzazione mantello degli ospedali svizzeri, accarezza l'idea di una cassa malati unica. «La pressione è così grande che una rivoluzione sembra inevitabile», afferma in un'intervista.

Un'assicurazione sanitaria unica potrebbe non essere la soluzione giusta, «ma vale la pena prenderla in considerazione», afferma Bütikofer in un'intervista pubblicata oggi, domenica, dal SonntagsBlick.

«Se ogni anno 2,5 milioni di persone cambiano cassa malati, con un costo che va dagli 800 ai 1000 franchi a cambio, abbiamo già trovato un potenziale risparmio di diversi miliardi. Ecco perché è legittimo pensare a un unico assicuratore sanitario».

Nonostante l'elevato costo dell'assistenza sanitaria per la popolazione, «chiediamo un aumento del 5% di tutte le tariffe ospedaliere», ha aggiunto. «L'aumento dell'inflazione deve essere finalmente preso in considerazione».

Finanziamento dell'assistenza sanitaria

Secondo Bütikofer, questi aumenti non dovrebbero riflettersi sui premi delle assicurazioni sanitarie. «Mi chiedo se, nel sistema, stiamo finanziando le cose giuste con le giuste fonti di finanziamento».

La discussione sul contenimento dei costi nel settore sanitario è «solo un cerotto», afferma Bütikofer. La direttrice di H+ auspica una discussione più ampia sul finanziamento dell'assistenza sanitaria. «Oggi tutti i servizi ospedalieri sono finanziati dall'assicurazione sanitaria obbligatoria», aggiunge, sottolineando che non esistono fonti aggiuntive di remunerazione per le nuove spese.

