Diversi cambiamenti in vista in Svizzera da luglio, ecco quali

In questo mese di luglio sono in arrivo numerosi cambiamenti in Svizzera su diversi fronti. blue News vi offre una panoramica completa di quelle che sono le novità da conoscere.

Siamo appena entrati nel mese di luglio e la Svizzera vedrà ancora una volta arrivare diversi cambiamenti che potrebbero influenzare la vita quotidiana di ognuno di noi. Tra le altre cose, il latte diventerà più costoso.

I sistemi di assistenza nelle auto diventeranno obbligatori

A partire dal 7 luglio 2024, tutte le nuove auto vendute in Svizzera dovranno essere dotate di serie di alcuni sistemi di assistenza. Questi non servono solo per la comodità, ma anche a contribuire a rendere il traffico stradale in Svizzera più sicuro. A dirlo è l'Ufficio federale delle strade (USTRA).

In linea con l'UE, ogni nuovo veicolo immatricolato in Svizzera dovrà essere dotato di determinati sistemi, ma non vi è alcun obbligo di aggiungerli sui mezzi già in circolazione.

Il sistema di assistenza alla frenata d'emergenza, ad esempio, sarà obbligatorio. Esso monitora costantemente ciò che accade davanti al veicolo e avvia automaticamente la frenata di emergenza se viene rilevato un ostacolo. In questo modo si può evitare una collisione o almeno ridurne la gravità.

In futuro, le auto assisteranno obbligatoriamente il conducente anche durante la retromarcia. Suoni di avvertimento o telecamere dovrebbero consentire di riconoscere rapidamente gli ostacoli o le persone dietro il veicolo durante la manovra.

La vaccinazione contro il Covid diventerà a pagamento

Dal 1° luglio la vaccinazione contro il Covid-19 non sarà più gratuita. Le compagnie di assicurazione sanitaria copriranno i costi solo alle persone a cui è raccomandato il vaccino. Attualmente si tratta di chi ha condizioni preesistenti e di ultra65enni, come annunciato dall'Ufficio federale della sanità pubblica.

Si applicano però un co-pagamento e una franchigia, come si legge in un comunicato stampa. Per la vaccinazione Covid-19 saranno applicate i normali metodi di rimborso.

A partire dal 1° luglio, inoltre, i vaccini non saranno più acquistati a livello centrale, ma saranno reperiti attraverso i consueti canali di distribuzione.

Il latte diventa più costoso

L'organizzazione del settore lattiero-caseario aumenterà il prezzo indicativo del latte di 3 centesimi al litro a partire da luglio. In origine, gli allevatori avevano chiesto un aumento immediato di 4 centesimi, ma questa proposta non ha ricevuto il sostegno della maggioranza.

Il prezzo del latte viene fissato di nuovo per ogni trimestre. Ad esempio, a gennaio, era stato abbassato.

«No significa no»

Dalla metà dell'anno, si applicherà il principio «No significa no» . Lo stupro, l'aggressione sessuale o la coercizione sessuale d'ora in avanti verranno considerati avvenuti se la vittima ha espresso a parole, con gesti o in altro modo di non essere consenziente all'atto.

A gennaio, il Consiglio federale aveva fatto entrare in vigore la revisione della legge sui reati sessuali a partire dal 1° luglio. La data era in linea con i desideri dei Cantoni, che hanno avuto così il tempo necessario per prepararsi ai cambiamenti e formare le autorità interessate.

La riforma introduce il nuovo regolamento «No significa No», che aveva suscitato discussioni controverse in Parlamento. Oltre alle parole o ai gesti, anche lo stato di shock della vittima, noto come «congelamento», è considerato un segno di rifiuto.

Se la vittima si blocca per la paura e non è in grado di esprimere un rifiuto o di difendersi, gli aggressori verranno da ora in avanti puniti per stupro o violenza sessuale e coercizione sessuale.

L'integrazione di CS in UBS fa ulteriori progressi

UBS sta facendo rapidi progressi nell'integrazione del Credit Suisse.

UBS prevede che la fusione delle società nazionali possa avvenire già il 1° luglio 2024, a condizione che vengano ottenute le restanti approvazioni ufficiali. Il CEO di UBS Svizzera Sabine Keller-Busse lo aveva annunciato in un'intervista alla «Neue Zürcher Zeitung».

In precedenza UBS aveva previsto che la fusione avrebbe avuto luogo nel terzo trimestre del 2024, senza però specificare una data esatta. Le attività di CS Svizzera saranno gradualmente trasferite ai sistemi di UBS entro la fine del 2025.

Riduzione dei costi sanitari

Il Consiglio federale intende promuovere i farmaci generici a basso costo e quindi ridurre i costi sanitari. Prevede un risparmio potenziale di circa 60 milioni di franchi. I sostenitori dei consumatori, invece, vedono ancora un grande potenziale non sfruttato.

Finora i margini sono stati fortemente dipendenti dal prezzo dei farmaci. La quota di distribuzione di quelli più costosi era più alta di quella dei farmaci più economici, per cui si era incentivati a vendere i farmaci più costosi.

La standardizzazione dei margini per i farmaci con lo stesso principio attivo, ora concordata, riduce il disincentivo a distribuire i farmaci più costosi possibile per massimizzare i guadagni.

Inoltre, la quota di distribuzione e quindi anche il prezzo di vendita saranno ridotti per i farmaci più costosi e aumentati per quelli più economici. Il Consiglio federale ha approvato le relative modifiche all'ordinanza e ha deciso di farle entrare in vigore il 1° luglio 2024.

Il riciclaggio delle batterie diventerà più costoso

I rivenditori possono ora addebitare i costi aggiuntivi per lo smaltimento di batterie gravemente danneggiate. Inoltre, sarà introdotta una disposizione che prevede il rimborso della tassa di smaltimento anticipata in caso di esportazione di batterie.

Secondo il Consiglio federale, la revisione dell'ordinanza sulla riduzione del rischio chimico (ORRChem) garantirà alle aziende una maggiore certezza giuridica. In vista del crescente volume di batterie per auto elettriche, si vuole garantire un'attuazione standardizzata dell'ordinanza.

In Svizzera, tutti i consumatori sono obbligati per legge a restituire le batterie e tutti i venditori di batterie sono obbligati a ritirarle.

Le casse malati coprono i costi della profilassi pre-esposizione all'HIV

Le compagnie di assicurazione sanitaria copriranno, d'ora in avanti, i costi della profilassi pre-esposizione all'HIV per le persone a maggior rischio. Quest'ultima si riferisce a un metodo di sesso sicuro prima di un possibile contatto. Le persone sieronegative possono assumere un farmaco anti-HIV per proteggersi dall'infezione in caso di contatto.

L'adattamento fa parte del programma «Stop all'HIV, al virus dell'epatite B, al virus dell'epatite C e alle infezioni sessualmente trasmissibili (naps)» adottato dal Consiglio federale. Entro il 2030, in Svizzera non dovranno più esserci infezioni da virus dell'AIDS (HIV) e da epatite B e C.

La BNS aumenta la riserva obbligatoria

La Banca nazionale svizzera (BNS) sta aumentando i requisiti di riserva minima per le banche nazionali. A tal fine, ha modificato l'Ordinanza sulla Banca nazionale con effetto dal 1° luglio 2024.

In particolare, in futuro le passività derivanti dai depositi dei clienti richiamabili (esclusi gli attivi pensionistici vincolati) saranno incluse integralmente nel calcolo dell'obbligo di riserva, così come altre passività rilevanti.

Sarà pertanto abolita la precedente eccezione che prevedeva l'inclusione nel calcolo solo del 20% di tali passività. La Banca nazionale aumenterà inoltre il coefficiente di riserva obbligatoria al 4%, rispetto al precedente 2,5%.