Ben 565 persone hanno beneficiato lo scorso anno di una donazione di organi in Svizzera. Keystone

La Svizzera ha registrato un numero record di donatori di organi nel 2023. Con 200 donatori post-mortem, l'aumento è stato di oltre un quinto (+22%) rispetto all'anno precedente.

Questo incremento è dovuto principalmente alle innovazioni tecnologiche e alla digitalizzazione, precisa in una nota la Fondazione nazionale per il dono e il trapianto di organi Swisstransplant. Il modello del «consenso presunto» sarà introdotto non prima del 2026.

Tuttavia, il numero di persone in lista d'attesa rimane alto: alla fine del 2023 le persone iscritte erano 1391 (rispetto alle 1442 persone del 2022). Nel 2023 sono morte 92 persone che figuravano su tale elenco, un numero mai raggiunto prima.

Nell'anno in rassegna in Svizzera 565 persone hanno ricevuto una donazione di organi da una persona deceduta, 111 in più rispetto al 2022. In totale sono stati trapiantati 584 organi (rispetto ai 469 del 2022).

pv, ats