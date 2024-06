Thomas Aeschi si scontra con la polizia a Palazzo federale

Il presidente del gruppo parlamentare dell'UDC Thomas Aeschi viene fermato da un agente di polizia. X / Georg Humbel

Mercoledì mattina si è verificato un piccolo incidente tra agenti di polizia e parlamentari dell'UDC a Palazzo federale. Il motivo era la visita del presidente del Parlamento ucraino.

Hai fretta? blue News riassume per te Mercoledì mattina a Palazzo federale si è verificato un piccolo incidente tra un paio di agenti di polizia e due parlamentari dell'UDC.

Il motivo? I due politici non hanno rsipettato le consegne degli agenti e hanno cercato di scendere le scale malgrado fossero chiuse per breve tempo per motivi di sicurezza per la visita del presidente del Parlamento ucraino. Mostra di più

Mercoledì mattina, a Palazzo federale, si è verificato un piccolo incidente: il capogruppo parlamentare dell'UDC Thomas Aeschi e il consigliere nazionale Michael Graber si sono scontrati con degli agenti di polizia del Servizio di sicurezza federale.

I poliziotti erano in servizio per garantire la sicurezza durante la visita del presidente del Parlamento ucraino Ruslan Stefanchuk. Per permettere di scattare una foto davanti alla statua dei Confederati, la polizia ha bloccato brevemente la scalinata.

In quel momento, Aeschi e il suo collega del gruppo parlamentare Michael Graber hanno tentato di scenderla. Gli agenti, svolgendo il loro dovere, si sono rifiutati di lasciarli passare, ma Aeschi e Graber hanno ignorato l'ordine e hanno voluto proseguire il loro cammino.

Aeschi: «Non volevo certo attaccare Stefanchuk»

«Non stavo cercando di forzare un blocco di polizia», ha dichiarato Thomas Aeschi a blue News. Era preoccupato perché i lavori parlamentari hanno, secondo lui, la priorità a Palazzo federale. «Ho spiegato all'agente di polizia che dovevo scendere le scale solo per un momento. E non volevo certo aggredire il signor Stefanchuk».

Successivamente c'è stata una discussione con la Fedpol: «Mi è stato detto che la polizia avrebbe cercato di non bloccare le scale in futuro», ha detto Aeschi. Le disposizioni dovrebbero essere adattate. «In questo senso, l'azione ha avuto successo».

Lo scontro sulle scale

Secondo i testimoni, c'è stata una piccola colluttazione.«La polizia ci ha fermato fisicamente», ha dichiarato Graber, visibilmente turbato, al quotidiano Tagesanzeiger. Georg Humbel, giornalista della «NZZ am Sonntag», che era presente, ha parlato di una «vera e propria rissa».

Le immagini del cellulare mostrano come Aeschi sia stato quasi spinto a terra dagli agenti di polizia.

Das wird noch zu reden geben: Am Rand des Besuches des ukrainischen Parlamentspräsidenten kommt es zu einem Handgemenge zwischen den Bundespolizisten und Thomas Aeschi. Der SVP-Fraktionspräsident akzeptiert nicht, dass die Treppe kurze Zeit gesperrt ist. Er wird unsanft gestoppt! pic.twitter.com/hkbZG42lXQ — georg humbel (@georghumbel) June 12, 2024

In alcune interviste, Graber ha descritto l'incidente come uno «scandalo assoluto» e ha chiesto conseguenze politiche. «Siamo rappresentanti eletti dal popolo», ha sottolineato, aggiungendo che , secondo lui, gli agenti di polizia non hanno l'autorità di dare ordini all'interno dell'edificio del Parlamento.

Graber ha detto a Nau:«È uno scandalo assoluto che il Palazzo federale venga strumentalizzato per queste manovre politiche». Non capisce perché la polizia abbia reagito in questo modo.

Un'altra foto scattata con il cellulare mostra Graber mentre viene portato via dalle scale da due agenti. Secondo Humbel, dopo l'azione c'è stata una «feroce disputa».

Auch der Walliser SVP Nationalrat Michael Graber hat sich den Anweisungen der Polizisten widersetzt. Es folgte ein heftiger Disput auf der Treppe im Bundeshaus. https://t.co/8FFOQuuvoS pic.twitter.com/PVcn0niswn — georg humbel (@georghumbel) June 12, 2024

Un video che Aeschi ha condiviso sul suo account X dopo l'incidente mostra l'accaduto. Aeschi scrive che non si farà fermare. I lavori parlamentari «hanno la precedenza sulle visite di Stati esteri durante la sessione».

#FakeNews @georghumbel @sonntagszeitung. Wie auf dem Video von @nau_live (https://t.co/FtXfan6VYG…) zu sehen ist, liess ich mich nicht stoppen. Es geht darum, dass während der Session die parlamentarische Arbeit vor ausländischen Staatsbesuchen Vorrang hat. pic.twitter.com/Dm432LMkYW — Thomas Aeschi (@thomas_aeschi) June 12, 2024

L'Ufficio federale di polizia (Fedpol) è responsabile della sicurezza delle persone sotto protezione internazionale, tra cui Stefanchuk.

La portavoce Lucienne Vaudan ha spiegato che in caso di visita di ospiti internazionali vengono sempre prese maggiori precauzioni per la sicurezza.

«Mentre viene scattata una foto davanti ai tre cittadini svizzeri, i servizi di sicurezza si assicurano che non ci sia movimento di persone nella zona di passaggio vicino alle scale», ha detto.

Vaudan ha annunciato che la situazione sarà analizzata con tutte le parti coinvolte.