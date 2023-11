Ecco come funziona la vignetta elettronica, disponibile da dicembre

Immagine d'illustrazione. KEYSTONE

In Svizzera la vignetta autostradale 2024 sarà disponibile da venerdì primo dicembre in due forme: quella adesiva e, la novità di quest'anno, quella elettronica. La versione digitale presenta alcuni vantaggi. Ecco quali.

Chi vuole utilizzare le autostrade e le semiautostrade svizzere deve procurarsi una vignetta. Chi le percorre senza il contrassegno rischia una multa di 200 franchi.

La vignetta annuale 2024 sarà disponibile dal 1° dicembre. Per la prima volta, sarà possibile scegliere tra il solito adesivo e quella elettronica. blue News risponde alle domande più importanti in merito.

Qual è la differenza tra l'adesivo e la vignetta elettronica?

A differenza della vignetta adesiva, quella elettronica non è legata al veicolo, ma alla targa. Quindi se si acquista un'auto nuova nel corso dell'anno, non è necessario comperare una nuova vignetta, purché la targa rimanga la stessa.

Ci sono altri vantaggi della vignetta elettronica?

Se il parabrezza si rompe, non è necessario acquistare una nuova vignetta. Inoltre, non c'è bisogno di grattarla via alla fine del periodo di utilizzo e alla fine dell'anno ci viene automaticamente ricordato di rinnovare il contrassegno autostradale.

Dove posso ottenere la vignetta elettronica?

La vignetta elettronica può essere ottenuta tramite il portale «Via» dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Sul sito devono essere inserite le seguenti informazioni: categoria del veicolo, Paese di immatricolazione e numero di targa. Attenzione: quest'ultimo deve corrispondere a quello riportato sul libretto di circolazione.

Più persone possono utilizzare un'auto?

Se si seleziona l'opzione «visibile pubblicamente» al momento dell'acquisto, è possibile condividere un veicolo con più persone. Solo il numero di targa e le informazioni sull'immatricolazione o meno di una vignetta elettronica sono pubbliche. Le informazioni sul proprietario non vengono visualizzate.

Cosa succede se durante l'anno mi trasferisco in un altro Cantone?

Successivamente sarà possibile modificare la targa una volta nel ticket del negozio online. Per fare ciò, il ticket deve essere ancora visibile nel browser. Si consiglia quindi di non cancellare la cronologia del browser.

Devo acquistare due vignette elettroniche per la mia targa intercambiabile?

No, la vignetta elettronica sarà collegata alla targa, quindi è sufficiente acquistarne solo una.

Quanto costano l'adesivo e la vignetta elettronica?

Entrambe le varianti costano 40 franchi e sono valide per il rispettivo anno civile. Per essere più precisi: la vignetta 2024 è valida dal 1° dicembre 2023 al 31 gennaio 2025.