Un convoglio di polizia e veicoli di scorta attende sull'asfalto di Monaco di Baviera, nel febbraio 2023, l'arrivo della vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris prima dell'inizio della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Imago

Kamala Harris dovrebbe partecipare alla Conferenza di pace sull'Ucraina al Bürgenstock. Gli agenti dei servizi segreti stanno prendendo numerose precauzioni per garantire la sicurezza della vicepresidente degli Stati Uniti.

dmu Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris parteciperà alla Conferenza di pace sull'Ucraina sul Bürgenstock, nel Canton Nidvaldo.

I servizi segreti sono responsabili della sua sicurezza.

Gli agenti non lasceranno nulla al caso per la sua visita in Svizzera per garantire la sicurezza della numero due del Governo statunitense. Mostra di più

Questa settimana è stato annunciato che la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris - e non il presidente Joe Biden - parteciperà alla conferenza di pace sull'Ucraina del 15 e 16 giugno al Bürgenstock. Biden parteciperà invece a un evento di raccolta fondi in California, insieme a star come George Clooney e Julia Roberts.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha recentemente sottolineato più volte che spera nella partecipazione di Biden. Durante un programma della RTS, Nicolas Bideau, responsabile dell'informazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), non è apparso deluso dalla sua assenza: la delegazione statunitense è di alto livello e sufficiente per parlare di pace.

Kamala Harris parteciperà alla conferenza di pace sull'Ucraina in Svizzera. Andrew Harnik/AP/dpa

In termini di precauzioni di sicurezza, non sembra avere molta importanza chi dalla Casa Bianca si recherà nel Canton Nidvaldo: come il presidente, anche la numero due del Governo statunitense è sotto la protezione dei servizi segreti, i cui agenti inviano una delegazione con largo anticipo rispetto alla visita.

Il compito principale è quello di preparare tutti i dettagli della visita, come riporta il quotidiano «Tages-Anzeiger».

Veicoli e cibo vengono trasportati in aereo

Tra le altre cose, devono essere preparate vie di fuga e rifugi sicuri che possano essere utilizzati per poter sfollare la vicepresidente in caso di emergenza.

«La Svizzera ha un eccellente curriculum in materia di sicurezza. Questo aspetto sarà sicuramente preso in considerazione nei preparativi», ha dichiarato l'autore americano ed esperto di servizi segreti Ronald Kessler al quotidiano svizzerotedesco.

Tuttavia, gli agenti hanno ovviamente molto da fare: ad esempio, il cibo per Harris e tutti i veicoli a motore con i quali viaggerà saranno trasportati in aereo.

Lo stesso vale per i possibili voli in elicottero in Svizzera, nome in codice Marine Two: i velivoli verrebbero portati nel Paese dai marines statunitensi.

Per i voli in elicottero in Svizzera, i servizi segreti utilizzeranno i propri aerei. La foto mostra gli agenti a Washington che sorvegliano la partenza di un aereo con a bordo il presidente Biden. Keystone

Harris non viaggerà sull'Air Force One, una versione speciale del Boeing 747 a disposizione del presidente. La vicepresidente volerà insieme al consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan in un aereo con il codice Air Force Two, di solito un Boeing 757 leggermente più piccolo e personalizzato, dotato tra l'altro di speciali tecnologie di comunicazione e difesa.

Due Chevrolet identiche

L'entourage di Harris comprenderà una dozzina di veicoli, con veicoli pilota e motociclette delle forze di sicurezza locali. Per fare un confronto: nel 2020, l'allora presidente Donald Trump viaggiava con il doppio delle auto di scorta.

La stessa vicepresidente siederà in un SUV Chevrolet Suburban nero. Un secondo veicolo identico recherà però anche l'emblema della carica politica. Questo per far sì che non sia chiaro su quale delle due auto si troverà Harris.

Tuttavia: «Potrebbe anche essere in uno degli altri veicoli del convoglio», ha dichiarato Kessler al «Tages-Anzeiger». Ad esempio, in un fuoristrada che trasporta canali di comunicazione sicuri e trasmettitori di disturbo, ad esempio per le reti di telefonia mobile. L'obiettivo è riconoscere e prevenire qualsiasi tentativo di attacco.

Al convoglio si unisce anche almeno un'ambulanza, oltre a un autobus con giornalisti, fotografi e cameraman.

Codici nucleari nel bagaglio

Poiché Harris dovrebbe intervenire immediatamente come capo di Stato in caso di un incidente che coinvolga Biden, con lei viaggiano anche i codici nucleari che possono essere utilizzati per controllare le armi degli Stati Uniti.

In Svizzera viaggerà anche il cosiddetto «nuclear football», ossia «pallone nucleare», uno dei tre dispositivi di controllo dei missili nucleari strategici, che ha la forma di un pallone da football americano.

Ma gli assassini di vicepresidenti degli Stati Uniti sono rari: solo Thomas Marshall è stato oggetto di un tentativo di assassinio nel 1915. La situazione è diversa per il numero uno: un uomo ha sparato diversi colpi alla Casa Bianca da un'arma da fuoco semiautomatica nella speranza di colpire Barack Obama.