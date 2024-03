Immagine d'illustrazione Keystone/Archivbild

Venerdì il Consiglio federale ha presentato il mandato negoziale che utilizzerà per tornare a discutere con l'Unione Europea. L'UDC e la Federazione svizzera dei sindacati non nascondono la loro insoddisfazione in merito al lavoro svolto: per loro è solo una cosa di facciata.

Hai fretta? blue News riassume per te Venerdì il Consiglio federale ha presentato il mandato negoziale che utilizzerà per tornare a discutere con l'UE.

L'UDC e la Federazione svizzera dei sindacati sono scettici.

Per il resto, il Consiglio federale ha ricevuto in generale un feedback favorevole. Mostra di più

Cos'ha deciso e comunicato venerdì il Consiglio federale?

Il Consiglio federale ha presentato un mandato negoziale a cui si atterrà durante le discussioni future con l'Unione Europea. I trattati esistenti che regolano la coesistenza tra la Svizzera e l'UE si stanno infatti erodendo. Ne sono quindi necessari di nuovi.

Quando inizieranno i negoziati?

Non appena sarà disponibile anche il mandato dell'UE. Il Consiglio federale prevede che ciò avverrà a marzo. Berna aveva interrotto i lavori sull'accordo quadro istituzionale a metà del 2021 e questi nuovi mandati sono quindi stati sviluppati durante l'interruzione di quasi tre anni.

Perché il mandato negoziale è pubblico?

Si tratta in effetti di un fatto piuttosto insolito, dal momento che i mandati negoziali di altri accordi, come ad esempio quello di libero scambio, non sono accessibili al pubblico. Cassis ha dichiarato in conferenza stampa di non voler sollevare sospetti su una trattativa segreta. A suo avviso, tutti dovrebbero essere in grado in futuro di confrontare il risultato ottenuto con quello che preveva il mandato.

Chi è intenzionato al buon fine del mandato?

La maggioranza dei partecipanti al processo di consultazione è favorevole al nuovo mandato negoziale, come ha annunciato il Consiglio federale in un comunicato stampa.

La consigliera nazionale dei Verdi Sibel Arslan ha dichiarato che il nuovo accordo rappresenta un'opportunità per la Svizzera. Il PLR giudicherà l'esito dei negoziati quando sarà disponibile, ha scritto il partito su X. Secondo i liberali, la Svizzera ha bisogno di relazioni solide e regolamentate con l'Europa.

Il Centro accoglie con favore l'adozione del mandato negoziale con l'UE. Le relazioni regolamentate tra la Svizzera e l'UE sono fondamentali, ha scritto su X il Partito, secondo il quale i negoziati devono essere condotti rapidamente e su un piano di parità «per condurre con successo il percorso bilaterale verso il futuro».

In una prima reazione all'adozione del mandato negoziale, la Conferenza dei Governi cantonali ha sottolineato che attribuisce grande importanza a un buon scambio con l'UE e i suoi Stati membri. Inoltre, a suo avviso è essenziale che venga ripristinato l'accesso ai programmi di ricerca e istruzione Horizon ed Erasmus.

Il movimento politico «Operazione Libero» considera coraggiosa la decisione del Consiglio federale di adottare il mandato negoziale con l'UE, che offre alla Svizzera un'enorme opportunità per rafforzare le relazioni istituzionali a lungo termine con il suo partner più importante.

Infine, l'organizzazione di categoria Economiesuisse considera l'adozione del mandato da parte del Consiglio federale un'importante pietra miliare per i negoziati con l'UE: «I Bilaterali III potrebbero stabilizzare e sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali».

Chi è contrario?

La Federazione svizzera dei sindacati (FSSC) teme un doloroso peggioramento della protezione dei salari a seguito della decisione del Consiglio federale. Secondo il suo parere, la strada intrapresa da Berna non è percorribile.

La FSSC ha inoltre aggiunto che controllare le aziende semi-criminali diventerà più difficile ed è possibile che i datori di lavoro non debbano più pagare i pernottamenti e i pasti quando i dipendenti lavorano fuori casa.

Anche l'UDC respinge il mandato negoziale: «Si tratta di pura facciata, poiché il Consiglio federale è pronto a soddisfare in larga misura le richieste dell'UE nella cosiddetta "Intesa comune"», ha dichiarato.

Il Partito aggiunge che è per questo motivo che, in realtà, i funzionari dell'UE e quelli svizzeri hanno creato già da tempo i fatti con il benestare del Consiglio federale. Quest'ultimo, a suo dire, «accetta l’adozione automatica del diritto comunitario, la sottomissione alla Corte di giustizia dell’UE e pagamenti miliardari all’UE».

*Redatto con materiale dell'agenzia di stampa Keystone/ATS