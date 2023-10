Ecco dove andranno gli svizzeri durante le vacanze autunnali

In autunno l'Egitto attira un numero particolarmente elevato di turisti dalla Svizzera. Nella foto la città di New El Alamein sulla costa mediterranea. Keystone

Le vacanze autunnali sono già iniziate in molti Cantoni. I turisti svizzeri apprezzano in particolare le gite in spiaggia, in montagna e le vacanze in città.

Hai fretta? blue News riassume per te In molti Cantoni sono iniziate le vacanze scolastiche.

Prendere il sole in spiaggia o fare escursioni in montagna? Sono molti gli svizzeri che si stanno ponendo la domanda su dove trascorrere le vacanze autunnali, che in alcuni Cantoni sono già iniziate: come ad esempio a Zurigo, nei Grigioni o in Turgovia, dove hanno preso il via lunedì 9 ottobre.

La maggior parte degli svizzeri non ha ridotto il budget per i viaggi rispetto all'anno scorso e quindi ha appunto in previsione di andare da qualche parte in vacanza anche quest'autunno.

O almeno questo è il risultato di un sondaggio recentemente pubblicato e commissionato dal tour operator DER Touristik Suisse, di cui fa parte, tra gli altri, il marchio Kuoni.

Il bel tempo fa venire voglia di viaggiare

Di conseguenza, le destinazioni marittime, i soggiorni in città o le vacanze in montagna sono al momento molto richiesti. Il clima soleggiato e caldo di ottobre sembra aver dato un ulteriore impulso alla voglia di viaggiare degli svizzeri: «La domanda a breve termine di viaggi in città e di vacanze in montagna è certamente dovuta anche al clima attuale», conferma Markus Flick, portavoce per i media di DER Touristik Suisse.

Secondo il sondaggio, il 42% della popolazione svizzera ha programmato un viaggio per l'autunno. Un altro 28% sta decidendo in questi giorni se viaggiare e solo il 31% degli svizzeri rimarrà a casa.

Le destinazioni più gettonate in ottobre e novembre sono Parigi, Amburgo e Roma, oltre alle spiagge dell'Egitto, delle Mauritius, di Cipro, delle Maldive, delle Isole Canarie e della Turchia meridionale.

A causa dell'elevata domanda, i viaggiatori dell'ultimo minuto devono essere flessibili, poiché molte offerte sono già al completo. Secondo DER Touristik Suisse, inoltre, chi non è legato alle vacanze scolastiche può considerare di partire a novembre a prezzi più bassi.