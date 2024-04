Ecco il fenomeno meteorologico che ci porta di colpo l'estate

Immagine d'archivio di una dorsale di alta pressione dell'estate 2023: questo fenomeno di solito garantisce temperature molto calde. Meteoschweiz

Questo fine settimana le temperature da inizio estate ci spingeranno ad uscire all'aria aperta. Cosa causa questo repentino cambiamento meteo? Una dorsale di alta pressione: blue News spiega cosa c'è dietro.

Da oggi, venerdì, è arrivata l'estate in Svizzera.

Mentre negli ultimi giorni il clima è stato fresco e umido, nel fine settimana ci sarà molto sole e temperature di 25 gradi e oltre. Le massime che normalmente si raggiungono solo all'inizio dell'estate, quest'anno potrebbero essere toccate già all'inizio di aprile.

Ciò è dovuto a una cosiddetta dorsale di alta pressione che si sta estendendo sull'Atlantico. In quest'area c'è un'alta pressione dell'aria, il che significa tempo stabile.

Poiché la dorsale di alta pressione trascina con sé le masse d'aria della regione subtropicale, il clima diventa molto caldo.

Temperature record in arrivo?

Secondo il servizio meteorologico MeteoNews, nel fine settimana potrebbero esserci temperature record per la prima metà di aprile. Ma, come mostra la tabella del servizio meteo, riproposta qui sotto, i valori esatti sono imprevedibili.

La tabella mostra le temperature attualmente previste e i precedenti valori record. MeteoNews

C'è un'altra buona notizia: non dovrebbero esserci notti estive e afose, per ora. Secondo Meteonews, sono ancora lunghe, quindi è probabile che l'aria riesca a raffreddarsi.

MeteoNew sfa notare che l'isoterma di zero gradi si troverà a circa 4000 metri nel fine settimana, quando la massa d'aria sarà più mite. A parte qualche nuvola, il tempo sarà abbastanza soleggiato.

Il bel tempo dovrebbe durare almeno fino a lunedì. Da martedì invece si prevede un sensibile calo delle temperature, a causa dell'arrivo di un fronte freddo da ovest.

Oltre al ritorno parziale a un tempo piovoso su tutto il territorio, ci saranno al massimo 18 gradi al Nord delle Alpi e 16 al Sud.

La prossima ondata di polvere sahariana

Nelle valli in cui è solito soffiare il Föhn è probabile che le temperature salgano un po' di più. Il vento tradizionalmente soffia un po' più forte in queste zone, per cui le masse d'aria sono più turbolente che nel resto della Svizzera.

Inoltre, una grande ondata di polvere sahariana passerà nuovamente sulla Svizzera domenica e lunedì. Ciò offuscherà la visibilità e favorirà la formazione di nubi alte. Questo fenomeno potrebbe smorzare le temperature.

Ci sarà anche molta polvere del Sahara nell'aria, soprattutto la domenica e all'inizio della settimana. Fonte: University of Athens, SKIRON Screenshot Meteo News

