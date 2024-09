Ecco le stazioni sciistiche dove si pagherà di più questo inverno in Svizzera

Gli sciatori si godono una giornata di sci sul Titlis sopra Engelberg (foto d'archivio). sda

La stagione degli sport invernali in Svizzera inizia con i primi fiocchi di neve e il calo delle temperature. Ecco la grande panoramica delle stazioni sciistiche svizzere... e dei loro prezzi.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Molte stazioni sciistiche aprono la stagione a novembre, alcune anche prima, ma i prezzi dei biglietti giornalieri sono in aumento.

Diversi impianti di risalita stanno aumentando i prezzi per svariati motivi. Ad esempio per recuperare i costi dei lavori di ristrutturazione.

Questo inverno vengono inaugurate anche delle novità: si possono esplorare per la prima volta funivie, sentieri per escursioni sulla neve, piste da sci di fondo e piste per slittini. Mostra di più

Le temperature si abbassano e i primi fiocchi di neve cadono sotto i 1'000 metri di altitudine in Svizzera. Le prime stazioni sciistiche aprono in ottobre, mentre la maggior parte in novembre. Saas-Fee è già aperta e in tutto il Paese vengono aperte nuove piste, percorsi escursionistici, funivie e i prezzi aumentano.

Interpellata da blue News, l'associazione di categoria Funivie Svizzere ha scritto: «Alcuni impianti di risalita hanno già annunciato le loro tariffe e, a causa dei maggiori costi per la manutenzione, l'energia o i salari, in alcuni casi è stato necessario aumentare i prezzi dei biglietti giornalieri».

Concretamente questo significa che la variazione media dei prezzi si aggira intorno al 2%. «Si tratta quindi di un aumento moderato e gli ospiti affermano che l'esperienza sulle piste vale il costo».

Un incremento che si somma a quello della scorsa stagione

Anche la piattaforma online schneehoehen.ch mostra che, come è già avvenuto nella scorsa stagione, un rincaro può essere osservato nelle funivie di tutta la Svizzera.

«Le grandi e rinomate stazioni sciistiche di Davos-Klosters e la regione sciistica della Jungfrau se la cavano con un moderato aumento dei prezzi. A Davos però il prossimo inverno lo skipass costerà ben 89 franchi (+ 3,5%) al giorno», si legge sul sito.

I prezzi delle stazioni sciistiche 2024/25

Nella regione della Jungfrau la giornaliera salirà a 79 franchi (+5,3%), dopo che lo scorso inverno i costi erano rimasti stabili. «Lo skipass per la Val d'Anniviers (VS) aumenterà solo di 1 franco, passando a 72 franchi».

A Saas-Fee la giornaliera costerà ancora 79 franchi e anche a Scuol (GR) il prezzo rimarrà invariato a 69 franchi. Le singole stazioni sciistiche non hanno ancora comunicato ulteriori aumenti di prezzo.

I prezzi cambiano anche nella Svizzera orientale

«Gli impianti di risalita del Toggenburgo hanno pubblicato le loro nuove tariffe in concomitanza con la prima neve in Svizzera. Ora offrono un modello di abbonamento mensile, ispirato ai servizi di streaming, per 79 franchi al mese e 158 franchi per le famiglie», si legge sul «Blick».

L'abbonamento è valido tutto l'anno e comprende servizi aggiuntivi come il parcheggio gratuito e degli sconti. Prima l'abbonamento annuale costava 885 franchi, ora 948 franchi (+7%). Questo si ripaga con 1,25 visite al mese.

L'indagine del «Blick» mostra come i prezzi stiano aumentando in altre stazioni sciistiche. 12 delle 25 funivie intervistate aumenteranno le loro tariffe per la stagione 2024/25.

Come rivela il sondaggio: «Il comprensorio sciistico della Jungfrau (BE) aumenterà la giornaliera per adulti da 75 a 79 franchi. Anche a Samnaun (GR) aumenterà di 4 franchi, passando a 76 franchi. Gli aumenti per le funivie con prezzi fissi per lo skipass giornaliero variano dall'1,5 al 5,5%».

Zermatt (VS) aumenta il costo minimo per gli adulti da 83 a 88 franchi. A Verbier (VS) le giornaliere aumenteranno di 2 franchi, passando a 79 franchi. A Aletsch Bahnen (VS) il prezzo massimo passerà da 75 a 81 franchi, e a Crans-Montana (VS) quello minimo passerà da 29 a 39 franchi.

Secondo il tabloid svizzerotedesco, si tratta di un aumento del 34,5%, ma anche in questo caso la tariffa minima per gli adulti rimane contenuta.

Sì agli aumenti, ma anche tante novità

La stagione non inizia solo in modo più costoso, ma anche con tante novità. Interpellata da blue News, Svizzera Turismo afferma che questo inverno apriranno diverse nuove funivie e impianti di risalita. Alcune stazioni sono state rinnovate, altre sono completamente nuove.

Il progetto «Schilthornbahn 20XX» nelle Alpi bernesi aprirà quest'anno. È prevista una nuova funivia classica tra Stechelberg e Mürren con una capacità di trasporto di 800 persone all'ora.

La logistica delle merci e dei bagagli su questa tratta sarà completamente automatizzata, si legge sul sito ufficiale. Sopra Mürren, le funivie Funifor consentiranno l'accesso alle stazioni di Birg e Schilthorn.

Una cabinovia completamente automatica

Quest'inverno diventeranno attive altre sezioni dell'innovativa cabinovia Flemxpress a Flims Laax. La messa in funzione completa avverrà nel corso del 2025. La particolarità della cabinovia è che funziona in modo completamente automatico e su richiesta.

Come scrive Flemxpress: «Come per tutte le cabinovie, il viaggio sul percorso è ancora in cavo. Nella stazione, tuttavia, le cabine si muovono autonomamente su rotaie grazie al proprio azionamento elettrico. Se non sono occupate, le cabine non sono sui binari».

Queste piste sono aperte a partire da questo inverno