Secondo un sondaggio, l'Italia è la destinazione di vacanza più popolare per gli svizzeri. La foto mostra la spiaggia di Is Arutas, sulla costa occidentale della Sardegna. Keystone

Italia, Francia e Spagna sono le mete più gettonate dagli svizzeri per le vacanze estive. Il budget medio quest'anno è di oltre 4.000 franchi.

dmu Dominik Müller

Nessuno in Europa spende più soldi per le vacanze estive degli svizzeri. Questa è la conclusione di un'indagine condotta dal portale Hellosafe.

Secondo i risultati, il budget medio per le vacanze estive delle famiglie svizzere quest'anno è di 4'041 franchi. In Francia è di 2'119 franchi, in Belgio di 2'758 franchi e la media europea è di 2'465 franchi.

Due anni fa, le famiglie elvetiche hanno speso 2'912 franchi per le vacanze estive. Anche allora, tuttavia, il budget era superiore a quello della Francia (1'820 franchi) e del Belgio (2'307 franchi).

Hellosafe cita come motivi la migliore situazione economica della Svizzera e una maggiore priorità del tempo libero e dei viaggi rispetto ad altri Paesi europei.

L'Italia è la destinazione di vacanza più popolare

Secondo l'analisi, l'aumento del budget per le vacanze si riflette anche sulla durata dei soggiorni. Mentre l'europeo medio pianifica una vacanza di due settimane, gli svizzeri prevedono di trascorrere in media 16-17 giorni fuori casa.

Quando si parla di destinazioni di vacanza, i Paesi limitrofi sono particolarmente popolari: il 26% sta pianificando vacanze in Italia, il 17% in Francia e il 16% vuole andare in Spagna.

Secondo l'analisi, solo il 18% degli svizzeri sta pianificando una vacanza in Svizzera. Si tratta del dato più basso in Europa.

Per essere preparati ad ogni evenienza, il 52% degli svizzeri dichiara di voler stipulare un'assicurazione di viaggio. «Per potersi spostare in tutta tranquillità», scrive Hellosafe.