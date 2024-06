Secondo gli esperti di viaggi, Grecia, Spagna e Cipro sono ancora una volta tra le principali destinazioni di vacanza per gli svizzeri quest'estate. Socrates Baltagiannis/dpa

Siete ancora alla ricerca di una buona offerta per le vostre vacanze estive? Secondo gli esperti, i tradizionali sconti dell'ultimo minuto non sono più garantiti. Prenotare in anticipo, invece, conviene molto di più.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Un tempo c'era un'ampia scelta di offerte per le vacanze last-minute.

Oggi, per beneficiare degli sconti, conviene prenotare in anticipo.

Gli esperti ci spiegano dove gli svizzeri preferiscono viaggiare quest'estate, e perché. Mostra di più

Non avete ancora programmato le vacanze per l'estate? Se speravate in una buona offerta dell'ultimo minuto, dovete incrociare le dita.

Secondo gli esperti, infatti, gli sconti last-minute validi sono sempre meno. «Le classiche offerte last-minute di cinque-dieci anni fa non sono più disponibili nella stessa misura. Oggi i prezzi sono dinamici, ovvero vengono aggiornati quotidianamente e variano in base alla domanda e all'offerta», spiega a blue News Muriel Wolf Landau, portavoce di Hotelplan.

Ma chi si riduce all'ultimo può ancora essere fortunato. Wolf Landau continua: «Rinegoziamo sempre con i nostri partner - siano essi albergatori o compagnie aeree - per poter offrire ai nostri clienti il miglior rapporto qualità-prezzo».

Buone notizie per tutti i ritardatari: quest'estate ci sono ancora diverse offerte speciali con sconti dal 10 al 30% in varie destinazioni.

Anche presso Tui sono ancora disponibili buoni affari. La portavoce Sonja Ptassek afferma: «Il nostro portafoglio è molto ampio e diversificato, per cui soprattutto i clienti flessibili possono trovare offerte interessanti».

Prima si prenota la vacanza, meglio è

In generale, tuttavia, i professionisti consigliano di non aspettare troppo, ma di prenotare le vacanze il prima possibile.

«Chi prenota in anticipo può beneficiare delle migliori disponibilità e offerte, soprattutto per quanto riguarda le destinazioni preferite, i periodi di viaggio e gli hotel più amati», afferma Ptassek.

Prima è, meglio è: questo è il motto. La scelta è anche più ampia, sia per quanto riguarda la destinazione che la data di partenza.

La portavoce di Hotelplan Wolf Landau è d'accordo. Secondo lei i clienti che prenotano le loro vacanze in anticipo traggono maggiori vantaggi. «Le offerte dell'ultimo minuto non sono sempre garantite, quindi è meglio approfittare degli sconti per le prenotazioni anticipate».

Anche chi prenota le vacanze senza essere legato alle vacanze scolastiche, ad esempio, è avvantaggiato. Anche se chi è flessibile può ancora trovare una vacanza adatta e un'offerta vantaggiosa all'ultimo minuto.

Vantaggi per i viaggiatori flessibili

Anche Ptassek sottolinea i vantaggi per i viaggiatori flessibili. La portavoce di Tui è convinta che i viaggiatori dell'ultimo minuto con un certo grado di flessibilità per quanto riguarda il periodo di viaggio, l'aeroporto di partenza e la destinazione possano trovare occasioni.

Wolf Landau ha anche un consiglio per le prenotazioni: «Se potete, vi consigliamo di scegliere un giorno di partenza durante la settimana piuttosto che nel fine settimana. Tradizionalmente, molti svizzeri viaggiano in vacanza da sabato a sabato o da domenica a domenica».

Chi può volare in vacanza tra il lunedì e il giovedì spesso beneficia anche di offerte più convenienti.

Il Mediterraneo è sempre popolare

E dove andare in vacanza? Secondo Wolf Landau, quest'estate i coniugi svizzeri vogliono andare al mare, per sentire la sabbia sotto i piedi e tuffarsi nel profondo blu.

La portavoce di Hotelplan afferma: «I classici del Mediterraneo come la Grecia, la Spagna e Cipro sono molto richiesti. Ma anche i viaggi di andata e ritorno negli Stati Uniti, in Canada e in Tanzania sono molto popolari quest'estate».

Anche i viaggi nei Paesi nordici (Norvegia, Islanda, Scozia, Irlanda, Finlandia, Svezia e Danimarca) sono nella lista delle destinazioni di vacanza più richieste dagli svizzeri.

Ptassek conferma anche che i Paesi del Mediterraneo sono i preferiti in assoluto. «Le classiche destinazioni per le vacanze estive come Spagna, Grecia, Turchia e Cipro sono state ben prenotate anche quest'anno.»

«Attualmente c'è una grande richiesta per Maiorca e Antalya. Tra le destinazioni greche, Creta, Kos e Rodi sono particolarmente attrattive», afferma la portavoce di Tui.