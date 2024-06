L'Islanda è il Paese più sicuro al mondo secondo il Global Peace Index. Ma probabilmente perché questa classifica tiene conto solo del rischio di violenza e non dei rischi naturali. Keystone

Qual è il Paese più sicuro in cui viaggiare? Questo confronto internazionale mostra dove il rischio per la vita e l'incolumità fisica è più basso o, al contrario, più alto.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Paese più sicuro al mondo in cui viaggiare è l'Islanda, mentre il più pericoloso è l'Afghanistan.

Il fornitore di servizi di comparazione «Hello Safe» mette a confronto i Paesi più sicuri e quelli più pericolosi al mondo per i viaggi.

La classifica si basa sull'analisi del rischio per i vari Paesi effettuata dal think tank Institute for Economics and Peace. Mostra di più

Qual è il Paese più sicuro al mondo? Molti svizzeri probabilmente ritengono che si tratti del proprio, ma non è così: la Svizzera è infatti solo al decimo posto.

Secondo la speciale classifica stilata dal fornitore di servizi di confronto «Hello Safe», in vetta si trova invece l'Islanda, a sorpresa, con i suoi vulcani e le sue fessure.

Seguono Danimarca, Irlanda e Nuova Zelanda. Sette dei dieci Paesi più sicuri al mondo si trovano in Europa.

Ecco la classifica delle prime 15 posizioni (in tedesco):

La classifica dei Paesi più sicuri si basa sul Global Peace Index del think tank Institute for Economics and Peace. Questo indice valuta i Paesi in base a 23 criteri, che vanno dai conflitti interni o internazionali in corso, al terrorismo politico, al numero di omicidi per 100.000 abitanti e a quello delle armi nucleari presenti nel Paese.

I rischi naturali non giocano un ruolo nella valutazione. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui l'Islanda, che nell'ultimo periodo ha fatto notizia per le sue suggestive eruzioni vulcaniche, occupa il primo posto.

Ma lo Stato insulare dell'Atlantico settentrionale non è certamente nemmeno noto per essere un focolaio di conflitti violenti.

I Paesi più pericolosi del mondo

Guerre e violenze sono invece proprio i fattori che hanno fatto propendere la maggior parte delle persone a indicare certi Paesi come i più pericolosi per i viaggiatori: i conflitti armati imperversano infatti in Afghanistan, Yemen e Siria.

Anche il resto della classifica si presenta come una panoramica dei punti critici del mondo: Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Russia, Ucraina, Somalia e Sudan.

Sorprende il fatto che la Russia compaia al sesto posto, mentre l'Iraq, ad esempio, è solo all'undicesimo. A quanto pare, il think tank considera anche la guerra che si sta svolgendo in gran parte in Ucraina un rischio considerevole per la sicurezza di chi viaggia in Russia.

Ecco la classifica dei Paesi più pericolosi (in tedesco):

«Hello Safe» offre anche classifiche regionali. Ad esempio, gli interessati possono scoprire quali sono i Paesi dell'America Latina più sicuri: l'Uruguay precede il Costa Rica e l'Argentina (nonostante il crescente malcontento contro la politica di austerità radicale del nuovo presidente Milei).

Anche i Paesi asiatici sono stati classificati in base alla loro situazione di sicurezza. Ai primi posti troviamo Singapore, davanti al Giappone e al Bhutan (la cui popolazione è considerata la più felice del mondo).

Questo non spiega però ancora perché sia più pericoloso viaggiare in Svizzera che, ad esempio, in Irlanda o in Portogallo.