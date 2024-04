I turisti svizzeri hanno scoperto un'isola paradisiaca sconosciuta

Il paradiso delle vacanze di Tahiti nella Polinesia francese sta diventando sempre più conosciuto. IMAGO/Pond5 Images

Un volo dalla Svizzera alla Polinesia francese dura 25 ore, ma sempre più svizzeri intraprendono il lungo viaggio verso l'isola paradisiaca.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te I turisti provenienti dalla Svizzera stanno esplorando sempre più la Polinesia francese.

L'isola di Tahiti è particolarmente popolare.

In media gli svizzeri trascorrono 17 notti in questo paradiso, fermandosi più a lungo di chiunque altro. Mostra di più

Spagna, Grecia e Turchia: anche nel 2024 molti svizzeri saranno attratti dalle solite destinazioni turistiche. Ma fanno gola anche numerosi suggerimenti meno popolari.

Ad esempio i turisti svizzeri hanno scoperto il paradiso dei mari del sud nella Polinesia francese, come riporta il portale «Travelnews». In particolare è la principale isola di Tahiti ad essere apprezzata. L'anno scorso hanno viaggiato sull'isola 304.000 ospiti, rispetto ai 243.000 dell'anno precedente. Dalla Germania o dalla Svizzera sono arrivati 8.500 ospiti, ovvero 3.000 turisti in più rispetto al 2022.

In media i turisti elvetici rimangono sull'isola 17 notti. Un soggiorno notevolmente più lungo di un viaggio tutto incluso nelle solite mete turistiche, che in genere dura dai 7 ai 14 giorni. Come scrive «Travelnews», citando le autorità turistiche locali, nessun altro gruppo di turisti resta nella Polinesia francese così a lungo come gli svizzeri.

Soprattutto clienti molto benestanti

Tuttavia i viaggi in questo paradiso da sogno dei mari del sud non sono economici. Per esempio il cibo è caro, come riferisce un viaggiatore sulla piattaforma «Holidayguru». Ciò è dovuto al fatto che la maggior parte delle vivande deve essere importata.

Inoltre bisogna viaggiare letteralmente fino all'altra parte del mondo. Un volo da Zurigo all'isola paradisiaca dura ben 25 ore e di solito comprende diversi scali.

Una grande piscina in un hotel di lusso a Tahiti: i viaggi su quest'isola sono particolarmente apprezzati dalla clientela benestante. imago/imagebroker

Anche Hansjörg Hinrichs ritiene che a visitare l'isola paradisiaca sono soprattutto i clienti benestanti. L'uomo viaggia nei mari del sud da oltre 40 anni e con la sua agenzia di viaggi offre dei pacchetti fatti su misura per questa regione.

Un viaggio con la sua agenzia ha un costo che parte dai 44'000 franchi, ha dichiarato a blue News. In cambio si ottengono 17 giorni sul posto con un'offerta tutto incluso.

A causa del prezzo elevato chi può permettersi un simile viaggio di solito ha superato la mezza età. «Sono persone che si impegnano, hanno esperienza nel viaggiare e cercano il vero e l’autentico», afferma Hinrichs.