Ecco come si vive sulla nave da crociera più esclusiva del mondo

Se volete viaggiare in tutto il mondo in un appartamento di lusso, il vostro conto in banca deve essere molto abbondante. Imago/Avalon.red

La nave «The World» è una residenza esclusiva per multimilionari e miliardari e viaggia costantemente per il mondo. Un insider rivela com'è la vita su questa lussuosa imbarcazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Se si è molto ricchi, si può comprare un appartamento sulla lussuosa nave da crociera «The World».

L'imbarcazione è occupata esclusivamente da persone benestanti: le suite costano fino a 15 milioni di dollari.

Un ex residente racconta come si comportano i miliardari quando viaggiano. Mostra di più

«The World» è probabilmente la nave da crociera più esclusiva del mondo: un palazzo galleggiante con 165 condomini che vengono venduti solo a persone selezionate. Secondo il sito web del transatlantico di lusso, «l'occupazione media è di 150-200 residenti e ospiti, con un'atmosfera intima».

Ma bisogna avere molti soldi. I prezzi per un semplice monolocale partono da due milioni di dollari, mentre una suite con tre camere da letto può costare fino a 15 milioni. Questo non include i costi di manutenzione annuali, che vengono tenuti discretamente nascosti.

Ma il denaro da solo non è sufficiente per acquistare un appartamento. Bisogna essere invitati da un residente e ricevere una raccomandazione da un secondo residente. L'ex avvocato statunitense Peter Antonucci racconta l'esperienza sulla nave.

«Scandali e segreti a bordo»

Antonucci ha vissuto per anni sulla «The World» e «ha fatto il giro del mondo due o tre volte» con il suo appartamento, come ha raccontato alla CNN.

«Ci sono molte persone ricche che fanno cose divertenti, a volte indecenti, a volte scandalose», dice Antonucci. E ci sono state molte relazioni.

Quando si beve e si fa festa, si creano «scandali e segreti». «Sulla nave ci sono persone sposate o coppie sposate che non sempre dormono con i loro coniugi», rivela Antonucci.

Nessuno ha voluto confermare le sue dichiarazioni: altri abitanti della nave non hanno risposto o hanno risposto negativamente alle richieste della CNN.

Se vivete sulla nave «The World», potete girare il mondo. Imago/Zuma Press

Appartamenti sempre più lussuosi

Ciò che è certo, tuttavia, è che il lusso su questa nave lunga quasi 200 metri e larga 30 non conosce limiti.

Un programma d'intrattenimento di prim'ordine è incluso nel prezzo, i ristoranti sono squisiti e l'equipaggio esaudisce ogni desiderio degli ospiti facoltosi. Sui dodici ponti ci sono anche un campo da tennis, una spa e un centro fitness.

A differenza che in una normale nave da crociera, i residenti possono rinnovare le cabine e arredarle secondo i loro gusti personali. Alcune presentano mobili moderni e «elettrodomestici davvero cool, altre non sono state toccate per 20 anni», spiega Antonucci.

Ma ristrutturare un'imbarcazione che è costantemente in giro per il mondo non è facile: «Non si può semplicemente andare al negozio di bricolage dietro l'angolo».

L'ex avvocato ha posseduto un totale di cinque appartamenti sulla nave, ma non tutti nello stesso periodo. Con ogni nuovo appartamento migliorava, o come dice lui,«gli appartamenti diventavano sempre più sciccosi».

Quando a Wimbledon si gioca a tennis, «The World» fa naturalmente tappa a Londra. Imago/Zuma Press

Antonucci ha lasciato «The World»

Dopo cinque anni, però, Antonucci ne ha avuto abbastanza: ha visto quello che voleva vedere del mondo. La nave ha fatto tappa a Londra e a Rio, nell'Adriatico, in Scandinavia. L'itinerario prevedeva la Nuova Zelanda e l'Australia, il Sud America, le Seychelles e le Maldive.

Quando i miliardari di Panama si annoiavano, spiega l'ex avvocato, noleggiavano una barca o un aereo e andavano alle Galapagos a fare snorkeling. Durante il tragitto potevano sempre salire a bordo del loro palazzo galleggiante.

Antonucci ha menzionato un altro motivo per cui ha lasciato «The World»: «La politica e i pettegolezzi sulla nave erano diventati un po' opprimenti».

Chi può permettersi di alloggiare sulla nave è piuttosto ricco, e tutti pensano «di avere l'opinione più intelligente e il modo migliore di fare le cose», dice Antonucci delle «persone testarde che hanno un'opinione su tutto e hanno sempre ragione e non sono abituate a essere contraddette».

Un romanzo sulla nave di lusso

Non sorprende che quasi nessuno fosse entusiasta quando Antonucci ha annunciato che stava scrivendo un romanzo su una nave.

Alcuni, ricorda, temevano che avrebbe spifferato i segreti. «La gente mi implorava: ‹Non scrivere nulla su di noi, non includerci›».

Poi è uscito il primo dei tre volumi, «e naturalmente le stesse persone si sono lamentate: ‹Perché non sono nel libro?›».