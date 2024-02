La nave da crociera «Norwegian Dawn» nel fiordo di Kiel nel 2022. IMAGO/Lobeca

Dopo diversi casi di diarrea a bordo, a una nave da crociera non è stato permesso di attraccare alle Mauritius. Questo perché nell'Africa meridionale si sta diffondendo il colera. Ma nel frattempo qualcosa si è mosso e i passeggeri dovrebbero poter sbarcare martedì.

Hai fretta? blue News riassume per te Più di 3'000 persone sono bloccate da domenica a bordo di una nave da crociera al largo dell'isola di Mauritius, nell'Africa orientale, a causa del sospetto di una possibile epidemia di colera.

A quanto pare, però, martedì potranno sbarcare.

A seguito di una serie di malattie gastrointestinali a bordo della «Norwegian Dawn», le autorità di Mauritius hanno rifiutato di far attraccare la nave nel porto della capitale Port Louis, dopo che l'isola francese di La Réunion aveva già respinto l'imbarcazione.

L'Africa meridionale sta vivendo una delle peggiori epidemie di colera degli ultimi anni. Mostra di più

Più di 3'000 persone sono bloccate a bordo di una nave da crociera al largo dell'isola di Mauritius, nell'Africa orientale, a causa di una sospetta epidemia di colera. Ma per i passeggeri della nave da crociera «Norwegian Dawn» si prospetta la fine della sosta involontaria.

Dopo un incontro con le autorità dell'isola, lunedì pomeriggio, è stato annunciato che la nave potrà attraccare. I primi passeggeri sbarcheranno martedì mattina alle 6.00 (ora locale).

A seguito di una serie di malattie gastrointestinali a bordo della nave, le autorità di Mauritius hanno rifiutato di farla attraccare nel porto della capitale Port Louis domenica, dopo che l'isola francese di La Réunion aveva già respinto l'imbarcazione. Questo perché l'Africa meridionale sta vivendo una delle peggiori epidemie di colera degli ultimi anni.

La maggior parte dei 2184 passeggeri avrebbe dovuto iniziare il viaggio di ritorno domenica. E 2279 nuovi viaggiatori sarebbero dovuti salire a bordo della nave a Port Louis, come annunciato dall'autorità portuale. Sull'imbarcazione sono presenti anche 1026 membri dell'equipaggio.

Prelevati campioni dalle persone a bordo

Domenica mattina, i dipendenti del Ministero della Salute hanno prelevato campioni da circa 15 persone a bordo. I risultati dell'indagine sono attesi per martedì. Secondo le autorità, almeno 14 passeggeri e un membro dell'equipaggio soffrono di diarrea e vomito e sono stati isolati nelle loro stanze.

La compagnia di navigazione americana «Norwegian Cruise Line» ha annunciato che un piccolo numero di ospiti della Norwegian Dawn ha accusato lievi sintomi di mal di stomaco durante il viaggio di dodici giorni dal Sudafrica.

«A causa di ulteriori test richiesti dalle autorità locali prima dell'ingresso, il governo di Mauritius ha posticipato di due giorni lo sbarco per la crociera in corso e l'imbarco per la prossima crociera al 27 febbraio 2024».

Nave di La Réunion già respinta in porto

In una lettera datata domenica consultata dalla Deutsche Presse-Agentur, il capitano ha informato i passeggeri che per il momento non avrebbero lasciato la nave a Port Louis. La compagnia ha messo a disposizione dei suoi ospiti una linea telefonica diretta per chiarire le questioni relative alla prenotazione di un nuovo viaggio di ritorno.

Gli ospiti bloccati a Mauritius riceveranno una sistemazione alberghiera gratuita. Le misure igieniche a bordo sono state aumentate e si stanno adottando tutte le azioni necessarie per proteggere gli ospiti, l'equipaggio e le destinazioni, ha aggiunto la compagnia di navigazione.

La «Norwegian Dawn», costruita nel 2002 presso il cantiere tedesco Meyer di Papenburg, in Bassa Sassonia, può ospitare fino a 2'340 ospiti e 1'032 membri dell'equipaggio. È partita dal Sudafrica il 13 febbraio per il suo viaggio attraverso il Madagascar fino a La Réunion e Mauritius. Sarebbe poi dovuta tornare in Sudafrica con i nuovi passeggeri.

Venerdì le autorità dell'isola francese di La Réunion avevano rifiutato l'attracco della nave a causa delle malattie gastrointestinali. Sia il Governo francese che l'autorità sanitaria regionale dell'isola hanno giudicato insoddisfacente la situazione a bordo.

I passeggeri reagiscono in modo diverso

Le autorità avevano suggerito l'invio di medici a bordo e l'esecuzione di test. Di conseguenza, la compagnia di navigazione ha deciso di annullare lo scalo di poche ore previsto e di proseguire direttamente verso Mauritius, come ha spiegato la prefettura dell'isola.

L'autorità portuale di Mauritius ha confermato che la «Norwegian Dawn» aveva già raggiunto il Paese intorno alle 18.00 di sabato sera a causa della sosta saltata.

I passeggeri della nave da crociera hanno reagito in vari modi. Un ospite mauriziano ha dichiarato alla dpa: «È tutto normale e ci stiamo divertendo», ma ha criticato la mancanza di comunicazione a bordo e da parte del tour operator.

Anche una coppia dell'isola di La Réunion, che si era imbarcata a Città del Capo, ha criticato la comunicazione. «Non appena abbiamo lasciato Città del Capo dovevano sapere che c'era un problema. Il buffet era scomparso. Ci hanno servito con i guanti. Si parlava di gastroenterite», ha dichiarato il marito alla dpa.

«Volevamo sbarcare a La Réunion sabato. Al mattino ci hanno detto che la nave sarebbe andata a Mauritius. Eravamo un po' preoccupati. Pensavamo di scendere a Mauritius e di tornare a La Réunion in aereo. Poi abbiamo improvvisamente saputo che le autorità sanitarie sarebbero salite a bordo. Solo molto tardi ci hanno parlato della sospetta epidemia di colera».

Grave epidemia in Africa meridionale

Il colera è causato da un batterio che forma una tossina nell'intestino. Si diffonde principalmente attraverso l'acqua potabile e il cibo contaminati. Molte infezioni sono asintomatiche, ma nei casi più gravi la forte perdita di liquidi e sali può portare a collasso circolatorio, crampi muscolari, shock e morte in poche ore.

L'Africa meridionale sta vivendo da mesi una delle peggiori epidemie di colera degli ultimi anni. Nei 13 Paesi colpiti, a metà gennaio erano stati segnalati circa 200.000 casi di malattia e più di 3.000 decessi. Mauritius era in stato di massima allerta perché erano emersi casi nelle Comore.

dpa / Red