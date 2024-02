Oltre 130 persone con diarrea e vomito sulla crociera «Queen Victoria»

L’equipaggio della nave da crociera «Queen Victoria» è alle prese con un’epidemia a bordo. 123 passeggeri e 16 membri dell'equipaggio soffrono di diarrea e vomito (foto d'archivio). Imago/Hanno Bode

Sulla nave da crociera «Queen Victoria» 123 passeggeri e 16 membri dell'equipaggio soffrono di problemi gastrointestinali. La causa dei sintomi è ancora sconosciuta. I malati sono stati isolati.

La causa della malattia non è nota.

L'equipaggio ha separato i malati dalle altre persone a bordo. Mostra di più

Quando gli ospiti si sentono male durante una crociera, la colpa è solitamente delle condizioni del mare. Ma probabilmente non è questo il motivo per cui ben 123 passeggeri e 16 membri dell'equipaggio a bordo della «Queen Victoria» soffrono di problemi gastrointestinali. Sulla nave ci sono un totale di 1.824 ospiti e 967 dipendenti.

«Sintomi predominanti: diarrea e vomito», afferma il rapporto dell'autorità sanitaria statunitense Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ma la vera causa è ancora sconosciuta.

La «Queen Victoria» è una nave da crociera da 107 notti che viaggia da Southampton in Inghilterra via le Hawaii e l'Australia per tornare a Southampton.

La nave ha recentemente attraccato a Fort Lauderdale, sulla costa orientale degli Stati Uniti. Adesso ha superato il Canale di Panama e si sta dirigendo verso San Francisco. I localizzatori della nave hanno ricevuto l'ultimo segnale di posizione della «Queen Victoria» diversi giorni fa.

L'ultima posizione conosciuta della «Queen Victoria» era al largo del Messico diversi giorni fa. Myshiptracking.com

L'equipaggio ha attuato il piano di prevenzione e risposta alle epidemie, riferisce la compagnia di navigazione Cunard, per conto della quale naviga la «Queen Victoria».

I malati sono stati isolati dalle altre persone a bordo. Anche la nave verrà pulita più intensamente.