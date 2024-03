Ecco tutto ciò che cambia a partire dal 1° marzo in Svizzera

Probabilmente i cambiamenti più importanti per la circolazione stradale sono in arrivo questo mese. sda

Anche a marzo sono in arrivo numerosi cambiamenti su più fronti in Svizzera. Tra le altre cose, sono previste diverse modifiche nel settore della circolazione stradale e per quanto riguarda le FFS. blue News ha raccolto tutte le informazioni necessarie per non essere impreparati.

Hai fretta? blue News riassume per te Per marzo sono previste numerosi cambiamenti su più fronti in Svizzera.

Tra le altre cose, sono previste diverse modifiche nel settore della circolazione stradale e per quanto riguarda le FFS.

blue News offre una panoramica completa di tali mutamenti. Mostra di più

Nel mese di marzo la Svizzera si trova nuovamente ad affrontare diversi cambiamenti che potrebbero avere un impatto anche sulla vostra vita. Tra le tante cose, sono previste diverse modifiche nel settore della circolazione stradale e per quanto riguarda le FFS.

blue News vi offre una panoramica completa di tutti i mutamenti previsti per questo mese di marzo 2024.

Circolazione stradale

Finora chi voleva ottenere una patente di guida in età pensionabile doveva sottoporsi a una visita medica a partire dai 65 anni. Ora questo limite di età è stato innalzato. Da oggi, 1° marzo, la visita sarà infatti necessaria solo dai 75 anni. Il regolamento rimane invariato per le persone che hanno già la licenza di guida: anche loro dovranno sottoporsi a un controllo medico a partire dai 75 anni.

Allo stesso modo, dal 1° marzo chi ha già una patente di guida e desidera passare a un'altra categoria non dovrà più sottoporsi a un esame della vista.

Anche l'esame di guida è stato modificato. Gli esami pratici per le categorie A e B devono ora essere svolti su strade pubbliche per almeno 45 minuti. In precedenza, la soglia era di 30 minuti.

Cambio di orario

Il passaggio all'ora legale è previsto per il 31 marzo, quando le lancette dell'orologio dovranno venire spostate avanti di un'ora, dalle 2.00 alle 3.00. Il cambio dell'ora significa che la sera, in estate, la luce rimane più a lungo.

Il dibattito sull'abolizione del cambio dell'ora occupa i politici da anni. Finora non è successo nulla, quindi per il momento questo cambiamento rimarrà in vigore.

Prenotazione dei posti sui treni FFS

Sempre da oggi, 1. marzo, sarà possibile prenotare i posti a sedere per i viaggi in Svizzera sul sito delle FFS. I viaggiatori possono dunque scegliere online se preferiscono un posto nel corridoio o al finestrino, cosa che prima era possibile solo presso il Travel Center delle FFS.

Tuttavia secondo le Ferrovie svizzere, le modifiche non entreranno in vigore esattamente oggi, ma saranno attivate «nel corso della prima settimana di marzo».

Più treni attraverso il Gottardo

A partire dal 2 marzo, un numero maggiore di treni attraverserà nuovamente la galleria di base del San Gottardo. Ciò consentirà ai viaggiatori di raggiungere il Ticino e di tornare indietro più rapidamente.

Da domani, sabato, 38 nuovi treni passeggeri attraverseranno il tunnel ogni fine settimana. Tre treni supplementari circoleranno da nord a sud il sabato mattina e quattro da sud a nord la domenica pomeriggio. Ciò significa che potranno essere offerti 4300 posti supplementari.

Dal 25 marzo ci sarà anche un treno anticipato dal Ticino verso la Svizzera tedesca dal lunedì al venerdì.

Rivista la Legge sull'investimento dei fondi

Il Consiglio federale vuole rendere la Svizzera una piazza più attraente dal punto di vista dei fondi. La revisione della Legge sugli investimenti collettivi (LICol) e la modifica dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) entrano quindi in vigore proprio il 1° marzo 2024, creando così la base giuridica per il cosiddetto Fondo qualificato limitato (L-QIF).

I nuovi L-QIF sono organismi di investimento collettivo esenti dai requisiti di autorizzazione e approvazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Sono accessibili esclusivamente agli investitori qualificati e devono essere gestiti da istituzioni sottoposte alla vigilanza della FINMA.

Spazio di respiro per gli inquilini

Non un cambiamento, ma una buona notizia per il portafoglio. Nel mese di marzo il tasso d'interesse ipotecario di riferimento non subirà alcun ulteriore aumento. Ciò significa che per il momento verrà risparmiato un altro shock degli affitti.

L'anno scorso il tasso di interesse di riferimento è aumentato in due fasi, dall'1,25 all'1,75%. Alcuni proprietari hanno colto l'occasione per aumentare significativamente gli affitti, in alcuni casi di oltre il 10%.

Redatto con materiale dell'ATS.