Pur deluso per il risultato personale, Jon Pult ha riservato parole al miele per il suo avversario odierno Beat Jans, eletto dalle Camere riunite quale nuovo membro dell'esecutivo. Il deputato grigionese si è detto contento per la Svizzera, che ha guadagnato un «super consigliere federale».

Il consigliere nazionale grigionese Jon Pult resta mlto far-play anche nella delusione della sconfitta. sda

Raggiunto da Keystone-ATS, il candidato socialista sconfitto non ha nascosto di essere «un po' deluso» dall'esito del voto di oggi, che lo ha visto chiaramente staccato da Jans (e finire dietro pure al «senatore» zurighese Daniel Jositsch, che non figurava sul ticket proposto dal partito per la successione di Alain Berset).

«Non è andata come volevo», ha proseguito Pult, che però assicura di non avere rimpianti. «Ho cercato di spiegare ai parlamentari le mie idee, priorità ed esperienze».

«Posso capire» che la scelta sia ricaduta su Jans, ha aggiunto Pult. Nei confronti del basilese, il 39enne ha avuto solo parole positive, parlando di un «amico» e un «super candidato».

Il grigionese ha invece preferito non esprimersi sul risultato di Jositsch, secondo malgrado tutti i gruppi avessero annunciato nei giorni scorsi che avrebbero votato uno dei due candidati socialisti ufficiali. «È la democrazia», è stato il solo telegrafico commento rilasciato sulla questione da Pult.

bt, ats